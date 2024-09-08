Вчені знайшли 5000-річний підводний міст, який може переписати всю історію людства

На острові Майорка, у стародавній печері дослідники знайшли дивовижний підводний міст. Вивчення даних про цей міст шокувала вчених, бо ця знахідка може повністю перевернути наше уявлення про ранню історію поселень людей в Західному Середземномор'ї.

Що вдалося взнати вченим та як ця знахідка може змінити всю історію людства, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані дослідження в журналі Nature.

Старовинний підводний міст був знайдений під час пірнання в печері Дженовезе на острові Майорка. Він розташований на глибині близько 30 метрів і має довжину 7,5 метрів. Міст побудований з великих вапнякових блоків та валунів, що свідчить про складну будівельну техніку, якою, ймовірно, володіли стародавні мешканці острова.

Наявність цього мосту та інших артефактів в печері вказує на те, що люди активно використовували водні ресурси та створювали інфраструктуру для навігації.

Кераміка, яку дослідники знайшли у печері, датується періодом приблизно 3500 років тому, що дозволяє припустити, що міст був побудований ще раніше. За допомогою досліджень на геологічні утворення та особливостей мосту вченим вдалося визначити його вік - близько 5600 років.

Фото: Р. Ландрет

І це шокує дослідників найбільше, бо ставить під сумнів уявлення про заселення островів Середземномор'я.

Більш ранні дослідження вказували на те, що люди почали освоювати ці території близько 4400 років тому. Але нинішня знахідка на Майорці свідчить, що це сталося набагато раніше.

Крім того, у вчених залишилося ще багато питань: з якою метою був побудований цей міст, які ще таємниці приховує печера Дженовезе та звідки у стародавніх людей були технології.

Фото: Р. Ландрет

Професор Богдан Онак з Університету Південної Флоріди, провідний автор дослідження, зазначив, що точні причини будівництва мосту залишаються загадкою.

Відкриття цього мосту - важливий крок у розумінні ранньої історії людства. Воно свідчить про те, що наші предки були набагато більш розвиненими та винахідливими, ніж ми думали, і що вони могли освоїти острови Середземномор'я набагато раніше, ніж припускали вчені.