Ученые обнаружили 5000-летний подводный мост, который может переписать всю историю человечества

На острове Майорка, в древней пещере исследователи обнаружили удивительный подводный мост. Изучение данных об этом городе шокировало ученых, потому что эта находка может полностью перевернуть наше представление о ранней истории поселений людей в Западном Средиземноморье.

Что удалось узнать ученым и как эта находка может изменить всю историю человечества, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные исследования в журнале Nature.

Старинный подводный мост был найден во время ныряния в пещере Дженовезе на острове Майорка. Он расположен на глубине около 30 метров и имеет длину 7,5 метра. Мост построен из крупных известняковых блоков и валунов, что свидетельствует о сложной строительной технике, которой, вероятно, владели древние обитатели острова.

Наличие этого моста и других артефактов в пещере указывает, что люди активно использовали водные ресурсы и создавали инфраструктуру для навигации.

Керамика, найденная исследователями в пещере, датируется периодом примерно 3500 лет назад, что позволяет предположить, что мост был построен еще раньше. С помощью исследований на геологические образования и особенностей моста ученым удалось определить его возраст - около 5600 лет.

Фото: Р. Ландрет

И это шокирует исследователей больше, потому что ставит под сомнение представление о заселении островов Средиземноморья.

Более ранние исследования указывали на то, что люди начали осваивать эти территории около 4400 лет назад. Но нынешняя находка на Майорке свидетельствует, что это произошло гораздо раньше.

Кроме того, у ученых осталось еще много вопросов: с какой целью был построен этот мост, еще тайны скрывает пещера Дженовезе и откуда у древних людей были технологии.

Фото: Р. Ландрет

Профессор Богдан Онак из Университета Южной Флориды, ведущий автор исследования, отметил, что точные причины строительства моста остаются загадкой.

Открытие этого моста - важный шаг в понимании ранней истории человечества. Оно свидетельствует о том, что наши предки были гораздо более развитыми и изобретательными, чем мы думали, и что они могли освоить острова Средиземноморья гораздо раньше, чем предполагали учёные.