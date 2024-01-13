Вчені заявили, що популярна харчова звичка призводить до хронічної хвороби

Додавання солі в їжу може призвести до ризику виникнення хронічної хвороби нирок. Варто знати, як мінімалізувати шкідливий вплив на організм.

При написанні використовувались такі джерела: дослідження в журналі JAMA Network та сайт Центру громадського здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як сіль впливає на здоров'я та може нашкодити.

Про що йдеться у дослідженні

Науковці Університету Тулейн у США виявили зв'язок між частотою додавання солі в їжу й вищим ризиком хронічної хвороби нирок.

Автори дослідження вивчили дані про 465 288 учасників біобанку Британії (UK Biobank) віком від 37 до 73 років, у яких спочатку не було хронічної хвороби нирок. Вони були розділені на кілька категорій залежно від частоти додавання солі в їжу - ніколи, рідко, інколи зазвичай та завжди.

Ті, хто часто додавав сіль, з більшою ймовірністю мали вищий індекс маси тіла та знижену швидкість клубочкової фільтрації (основного показника, що характеризує функцію нирок).

Також люди зі звичкою досолювати їжу частіше були курцями, страждали на діабет і серцево-судинні захворювання.

Вчені розрахували вплив ризиків з огляду на такі додаткові фактори, як вік, стать, раса, етнічна приналежність, індекс маси тіла, статус куріння та вживання алкоголю, регулярна фізична активність, високий рівень холестерину, цукровий діабет та інші захворювання.

Спостереження тривало понад 11 років, було зафіксовано 22 031 випадків хронічної хвороби нирок. Ті, хто завжди додавав сіль у їжу, мали підвищений ризик розвитку хронічної хвороби нирок.

До якого висновку прийшли вчені

Науковці зазначили, що зменшення додавання солі до страв може сприяти зниженню ризику хронічної хвороби нирок.

"У цьому груповому дослідженні за участю 465 288 осіб вища частота додавання солі в їжу, за повідомленнями самих пацієнтів, була пов'язана з вищим ризиком розвитку хронічної хвороби нирок", - йдеться у науковій роботі.

Для підтвердження цих результатів потрібен апостеріорний аналіз або подальші дослідження після клінічних випробувань.

Під хронічною хворобою нирок мається на увазі протікання патологічних процесів, які призводять до незворотних порушень у роботі нирок та їхньої нездатності виконувати свої функції щодо очищення крові та виведення зайвої рідини.

Як мінімалізувати вживання солі

Для того, щоб мінімалізувати вживання солі, варто дотримуватись таких порад:

додавайте небагато солі під час приготування їжі або спробуйте не додавайте взагалі, використовуючи натомість спеції (перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, карі, паприка)

приберіть з кухонного столу сільницю

зменшіть кількість солоних закусок або оброблених продуктів у своєму раціоні

завжди перевіряйте етикетки продуктів і вибирайте продукти з низьким вмістом натрію

Для нормального функціонування організму потрібна зовсім невелика кількість натрію - він відповідає за проведення нервових імпульсів, скорочення та розслаблення м’язів, а також за підтримку належного водно-мінерального балансу в організмі.