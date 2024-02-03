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Вчені визначили, що корисніше для мозку - письмо від руки чи друк на клавіатурі

Що краще для мозку - письмо від руки чи друк на клавіатурі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Традиційне письмо поступово замінюється цифровими пристроями. Тож норвезькі учені вирішили перевірити, що краще впливає на мозкову діяльність людини - письмо від руки чи друк на клавіатурі.

Про результати дослідження розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Frontiers in Psychology.

Як проводили дослідження

Вчені відстежували мозкову активність учасників дослідження. Вона була зареєстрована у 36 студентів університету, коли вони писали від руки за допомогою цифрової ручки та друкували слова на клавіатурі. Аналіз зв’язності проводили на даних ЕЕГ, записаних за допомогою 256-канального датчика.

Під час письма від руки схеми з’єднання мозку були набагато складнішими, ніж під час друкування на клавіатурі. Це показує поширені шаблони когерентності тета/альфа-з’єднання у тім’яній і центральній областях мозку.

Вчені пояснюють, що моделі зв’язку в цих областях мозку та на таких частотах мають вирішальне значення для формування пам’яті та кодування нової інформації, а отже, корисні для навчання.

Що показали результати

"Наші висновки свідчать про те, що просторово-часовий патерн візуальної та пропріоцептивної інформації, отриманої за допомогою точно контрольованих рухів руки під час письма, значною мірою сприяє моделям підключення мозку, які сприяють навчанню", - кажуть вчені.

Тож вони закликають дітей з раннього дитинства займатися саме рукописними вправами в школі, щоб встановити схеми нейронних зв’язків, які забезпечують мозок оптимальними умовами для навчання.

"Хоча життєво важливо підтримувати практику рукописного письма в школі, також важливо йти в ногу з постійним технологічним прогресом. Тому і вчителі, і студенти повинні знати, яка практика має найкращий навчальний ефект у якому контексті, наприклад, під час конспектування лекцій чи написання есе", - додають дослідники.

 

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