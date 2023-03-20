Вчені визначили, яка спеція покращує пам'ять і роботу мозку: дослідження

Як кориця впливає на організм

Раніше вчені уже довели, що кориця має протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Спеція може навіть допомогти підвищити функцію імунної системи.

Нове дослідження показує, що вживання продуктів з корицею може допомогти покращити пам’ять і схильність до навчання, а також може зменшити деякі симптоми тривоги.

Як проводили дослідження

Команда дослідників з Університету медичних наук Бірджанда визначила, що кориця може допомогти зменшити або запобігти втраті пам’яті та покращити процес навчання.

Вчені взяли до уваги 40 досліджень, які вивчали вплив кориці на пам'ять і навчання. Більшість із них показали позитивний вплив кориці на ці процеси.

Вчені також дійшли висновку, що кориця підвищує життєздатність клітин, одночасно зменшуючи агрегацію тау та бета-амілоїду, пов’язану з хворобою Альцгеймера.

Два клінічні дослідження були зосереджені на споживанні кориці молодими людьми та людьми з переддіабетом у віці до 60 років. Молодь мала жувати палички-жуйки з корицею, інша група - споживали білий хліб, приправлений 2 г кориці.

Молоді люди, які жували жуйку з корицею, повідомили про покращення когнітивних функцій і пам’яті, а також про зменшення симптомів тривоги. Однак учасники з переддіабетом мали незначні зміни в когнітивних функціях після вживання хліба з корицею.

Також науковці визначили, що кориця та її біоактивні сполуки можуть впливати на роботу мозку та поведінкові особливості.

Втім одне дослідження показало позитивний ефект на когнітивні функції, а інше повідомило про відсутність змін. Тому вчені наголошують, що потрібні додаткові дослідження.