1,5 літри недостатньо! Скільки води треба пити жінкам і чоловікам: нове дослідження

Науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели метааналіз впливу великої кількості споживаної води на різні аспекти здоров'я.

Таке дослідження було зроблено вперше і були використані дані 18 інших досліджень. Висновки вказують на значний потенціал регулярного пиття води й неймовірну користь для організму людини.

За словами вчених, було виявлено позитивний вплив рясного пиття води, зокрема зниження ризику утворення каменів в нирках, контроль ваги, зменшення ймовірності мігреней та інфекцій сечовивідних шляхів.

Вода значно покращує стан при діабеті та низькому кров'яному тиску.

Рясне вживання води запобігає зневодненню, яке, за даними ВООЗ, пов'язане зі скороченням тривалості життя та підвищенням ризику хронічних захворювань.

Вода допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, сприяє виведенню токсинів та інших шкідливих продуктів метаболізму.

Для найкращого ефекту були встановлені й норми споживання води: близько 3,2 літра на день для чоловіків та 2,7 літра на день для жінок (у помірному кліматі). Однак ці показники можуть змінюватися залежно від індивідуальних потреб та умов навколишнього середовища.