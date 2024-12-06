Вчені визначили, у чому чоловіки та жінки заздрять один одному: деякі речі просто смішні

Вчені з'ясували, що чоловіки заздрять жінкам, а жінки - чоловікам. Гендерна заздрість є недостатньо вивченим явищем, але як показують дослідження, саме воно впливає на те, як чоловіки та жінки бачать одне одного.

У чому чоловіки заздрять жінкам, а жінки - чоловікам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Frontiers Psychology.

Заздрість - це складна емоція, яка може приймати різні форми й часто формується як соціальними, так і біологічними впливами. Але зараз вчені описали новий вид дисбалансу заздрощів, який спрямований на протилежну стать.

Команда дослідників виявила, що жінки схильні заздрити чоловікам через уявні соціальні переваги, включаючи їхню зарплату та престиж, а також біологічні умови, пов'язані з їх силою та відсутністю менструації.

А чоловіки, навпаки, заздрили жінкам через їхню фізичну привабливість, їх легкість у спокушанні, та здатність виконувати "традиційну" роль материнства.

Попри те, що сучасне суспільство значно відкрите, ніж у минулому, статева нерівність залишається проблемою у всьому світі. Ролі, які нам приписує суспільство, як прямо, так і опосередковано - можуть мати величезний вплив на наше життя.

Цей тиск може відбиватися на тому, як ми поводимося, як одягаємося, яке від нас очікують повноцінне життя, і навіть на те, які емоції ми повинні виражати та коли. Недотримання таких правил часто призводить до соціальних санкцій, які викликають сором, гнів та смуток.

На це дослідження науковців надихнуло спостереження, що обговорення зі студентами та під час інтервенційної терапії іноді включали повторювані моделі емоційного дисбалансу. Дискусії виявили рівень заздрості, який часто впливає на стосунки між чоловіком та жінкою.

Сучасна наукова література наповнена численними дослідженнями на тему заздрості, але значно менше уваги приділяється тому, як вона діє між двома статями в сучасному суспільстві, особливо враховуючи те, що гендерні ролі та кордони між ними продовжують розвиватися.

"Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб ідентифікувати ці об'єкти заздрості в репрезентативній вибірці й таким чином підтвердити нашу теорію", - написали вчені.

Команда вивчала дані, зібрані соціологічним дослідницьким проєктом. Дані стосувалися близько 1800 учасників віком від 15 до 94 років. Учасникам було запропоноване відкрите запитання, яке дозволило їм надати повністю індивідуальні, незалежні відповіді. А саме: "У чому ви заздрите протилежній статі?"

Відповіді, які коливалися від одного слова до декількох речень, потім піддавалися тематичному аналізу. У цьому випадку відповіді були класифіковані за певними кодами, які потім були згруповані разом у суперкатегорії: суспільні переваги, фізичні та психологічні риси.

Жінки заздрять чоловікам:

Через соціальні привілеї

Через вищі зарплати

Через можливості кар'єрного зростання

Через здатність легше розслаблятися

Свободу від тиску суспільства щодо зовнішнього вигляду

За їхню силу

Відсутність менструації, вагітності, менопаузи

Здатність мочитися стоячи

"Жінки часто відчувають, що суспільство не дозволяє їм старіти природним шляхом, що викликає заздрість чоловіків, які здатні терпіти багато пов'язаних з цим змін. Сюди входять: здатність старіти до краси, відсутність необхідності проводити годину перед дзеркалом перед виходом з дому, можливість не витрачати гроші та час в перукарні, вимоги до простоти одягу, відсутність осуду за зовнішній вигляд, відсутність целюліту та можливість обійтися без макіяжу, щоб мати гарний вигляд", - додали дослідники.

Чоловіки заздрять жінкам:

За фізичну красу, особливо привабливість

За м'які вигини

За елегантність

За сексуальну привабливість

За спокусливі здібності, де краса є інструментом для маніпуляцій

За використання чарівності для впливу на інших

За здатність виражати емоції більш відкрито й без суспільного осуду

За здатність приносити у світ нове життя

За материнство

Нарешті, з погляду психології, жінки заздрили уявленню про те, що чоловіки більш логічні, коли справа доходить до життя, та їхній видимій емоційній стабільності, тоді як чоловіки заздрили здатності жінок виконувати багато завдань одночасно та справлятися зі складними обов’язками.

Ці приклади висвітлюють ключові суспільні очікування, які явно впливають на те, як ми сприймаємо представників протилежної статі.

Хоча це свідчить про наявність певної форми гендерної заздрості, команда також виявила, що багато респондентів не повідомили про жодну заздрість до іншої статі (понад 42 відсотки жінок і понад 56 відсотків чоловіків).

Це може означати, що багато людей більш байдужі до уявних гендерних відмінностей і сприймають їх з більшою схваленням.

За думкою вчених, це дослідження дає цінну інформацію про те, як статті бачать одна одну, і показує, що заздрість дійсно існує у соціальних ролях, фізичних рисках та психологічній поведінці.