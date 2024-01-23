Вчені виявили раніше невідому інфекційну бактерію: вже є перша жертва

У Великій Британії лікарі виявили інфекцію, яку спричинив новий вид бактерій з роду Variovorax. Ним заразився місцевий пастух. Бактерія "атакувала" стент в аорті, який пацієнту поставили раніше через інфекційну аневризму аорти.

Що відомо про нову бактерію

Новий вид бактерії назвали Variovorax durovernensis. Назва походить від старої латинської назви англійського міста Durovernum, зараз воно відоме як Кентербері. Саме там інфікувався перший пацієнт. Ним став 55-річний пастух, який доглядав за вівцями.

Цю ситуацію детально вивчили лікарі та дослідники з Національної служби здоров'я. Спершу пацієнт занедужав через інфікування аорти бактерією Campylobacter fetus, внаслідок якого розвинулася аневризма, суттєве розширення судини. Лікарі встановили стент в аорті для корекції її просвіту, а також призначили антибіотики.

Пацієнту залишили внутрішньовенний катетер, через який він мав вводити антибіотик. Хворий зменшив навантаження на роботі, але все одно контактував із вівцями. Деяку роботу виконував без рукавиць, іноді через це виникав дерматит.

Пацієнт повторно звернувся до лікарів через 7 місяців після встановлення стенту. У нього з'явився головний біль, він втратив ваги, часто виникала блювота і біль у спині. Медики виявили у нього новий інфекційний агент. Вони припустили, що саме ураження рук стало вхідними воротами для нової бактерії.

Бактерія Variovorax durovernensis належить до роду, який зазвичай живе у землі. Вона пов'язана з кореневою системою рослин та відіграє важливу роль у біологічному розкладанні органіки в природі.

Додамо також, що поки немає відомостей про те, наскільки може бути небезпечна ця бактерія і чи здатна вона призвести до масового поширення.

Новий патоген під мікроскопом (фото: sciencedirect.com)