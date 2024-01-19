У світі виявили новий смертельний вірус, який переносять кажани: що відомо
У світі виник новий смертельний вірус після COVID, про який повідомив відомий зоолог. За його словами, нова інфекція ще заразніша, ніж коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Ієндук) з посиланням на Express.
Що відомо про новий вірус
Виступаючи на заході Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), присвяченому готовності до досліджень пандемій, доктор Пітер Пецзак, голова нью-йоркської некомерційної організації DaEcoHealth Alliance, представив результати, пов'язані з цим новим вірусом, виявленим у кажанів.
Незважаючи на те, що фінансування EcoHealth було припинено, а її проекти в Китаї скасовані через побоювання щодо теорії витоку інформації з лабораторії Covid, організація продовжує свою діяльність у Таїланді та інших частинах Азії, спираючись на значні гранти уряду США.
Експерт підкреслив зусилля з виявлення потенційно небезпечних вірусів тварин у Південно-Східній Азії. Деякі вчені попереджають, що це може спричинити ризик спровокувати майбутню пандемію.
Як передається вірус
На конференції ВООЗ лікар поділився інформацією про коронавірус кажанів, виявлений у печері в Таїланді.
"Ми виявили безліч коронавірусів, пов'язаних з атиповою пневмонією, але один із них, зокрема, був досить поширений серед кажанів, від яких зазвичай заражалися люди. І цей вірус виділяється з фекаліями кажанів, тому існує реальна ймовірність його появи", - сказав він.
Захищаючи природне походження Covid та відкидаючи теорію лабораторного витоку, лікар повідомив, що нещодавно виявлений вірус тісно пов'язаний як з SARS-CoV2 (Covid), так і з RATG13, маючи 96% генетичний збіг з Covid.
Він підкреслив здатність вірусу зв'язуватися з тканинами людини "майже так само добре", як і Covid, викликавши стурбованість щодо його потенціалу передачі.
Незважаючи на запевнення в тому, що вакцинація та попередній контакт із Covid у регіоні забезпечують захист, медик порадив вжити всіх необхідних запобіжних заходів.
Як ми раніше писали, лікарка пояснила, навіщо вакцинуватися, якщо щеплення не гарантує захисту від зараження.
Нагадаємо, що інфекціоніст Голубовська розповіла, чим зараз підступний коронавірус.