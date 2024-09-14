Вчені виявили ген довголіття. Це дозволить створювати нові ліки

Вчені помітили, що ген під назвою OSER1 може бути вирішальним для довголіття людини, а також багатьох інших організмів. Відкриття може допомогти розробити методи лікування вікових захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Nature.

Що відомо про відкриття

Незважаючи на те, що дотримання здорового способу життя може вплинути на тривалість вашого життя, вчені давно знають, що генетика відіграє ключову роль.

Команда з Копенгагенського університету (Данія) виявила один із найважливіших генів (кодує білок OSER1), який впливає на тривалість життя.

"Ми виявили білок, який може продовжити життя. Це новий фактор, який впливає на це, і водночас білок, знайдений у різних тварин, таких як плодові мушки, нематоди, шовкопряди та люди", - розказав професор Лене Юель Расмуссен, провідний автор нового дослідження.

"Якщо ген знайдений лише на тваринних моделях, може бути важко пов’язати його вплив на здоров’я людини. Тому ми спочатку досліджували різні потенційні білки, пов’язані з довголіттям, які містяться в багатьох організмах, включаючи людей. Зрештою, ми зацікавлені в ідентифікації генів довголіття людини для потенційних втручань і можливості відкриття нових ліків", - пояснив співавтор дослідження доктор Чжікуань Лі.

Це відкриття може сповільнити старіння та дозволить створювати нові ліки

Дослідники повідомляють, що вони виявили 10 генів, маніпуляції з якими змінюють тривалість життя тварин. OSER1 був найсильнішим.

Таким чином, відкриття може відкрити шлях до нових методів лікування.

"Зараз ми зосереджені на виявленні ролі OSER1 у людей, але брак доступної літератури є проблемою. На цю тему поки що мало опубліковано. Це перше дослідження, яке продемонструвало, що OSER1 є важливим регулятором старіння та довголіття. У майбутньому ми сподіваємося надати інформацію про конкретні захворювання, пов’язані з віком, і процеси старіння, на які впливає OSER1", - повідомив доктор Чжіцюань Лі.