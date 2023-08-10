Вчені винайшли пігулку, з якою можна їсти все та не набирати кілограми: як працює чудо-відкриття

Команда вчених із Техаського університету розробила препарат, який прискорює метаболізм в організмі та робить його набагато ефективнішим у розщепленні цукру та жиру. Фактично, пігулка дозволяє їсти все, що заманеться, та не набирати вагу.

Про це йдеться на сайті британського видання Daily Mail .

Що відомо про розробку

Такий результат досягається шляхом обмеження транспортування магнію в мітохондрії - частину клітини, яка відповідальна за виробництво енергії та спалювання калорій.

Вчені виявили, що магній уповільнює здатність мітохондрій виробляти енергію. "Чарівна" пігулка працює шляхом видалення специфічного гена під назвою MRS2, який сприяє проникненню магнію в мітохондрії.

Вимкнення гена зменшує кількість мінералу, який потрапляє в клітину, і таким чином покращує метаболізм.

Спочатку препарат тестували на мишах. Їм давали препарат і годували висококалорійною їжею. У результаті гризуни все одно схудли, попри те, що споживали більше калорій, ніж спалювали.

Окрім маси тіла, у мишей, які отримували препарат, також був нижчий рівень холестерину та рівень цукру в крові, ніж у тих, хто харчувався як зазвичай і без таблеток.

Це свідчить про те, що препарат також усуває всі наслідки неправильної дієти.

Лікарі заявили, що такі розробки можуть допомогти зменшити ризик кардіометаболічних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. У медицині це може стати великим проривом.

Науковці подали заявку на патент на препарат і сподіваються випробувати його на людях у найближчі роки.

Дослідження мало серйозні обмеження, головним з яких було те, що ліки випробували на мишах. Для того, щоб розробити "версію" для людей, потрібно провести набагато більше глибоких досліджень.