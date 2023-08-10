Ученые изобрели таблетку, с которой можно есть все и не набирать килограммы: как работает чудо-открытие
Команда ученых из Техасского университета разработала препарат, который ускоряет метаболизм в организме и делает его более эффективным в расщеплении сахара и жира. Фактически таблетка позволяет есть все, что заблагорассудится, и не набирать вес.
Об этом говорится на сайте британского издания Daily Mail.
Что известно о разработке
Такой результат достигается путем ограничения транспортировки магния в митохондрии - часть клетки, ответственная за производство энергии и сжигание калорий.
Ученые обнаружили, что магний замедляет способность митохондрий вырабатывать энергию. "Волшебная" таблетка работает путем удаления специфического гена под названием MRS2, способствующего проникновению магния в митохондрии.
Выключение гена уменьшает количество минерала, попадающего в клетку, и таким образом улучшает метаболизм.
Сначала препарат тестировали на мышах. Им давали препарат и кормили высококалорийной пищей. В результате грызуны все равно похудели, несмотря на то, что употребляли больше калорий, чем сжигали.
Кроме массы тела, у мышей, получавших препарат, также был более низкий уровень холестерина и уровень сахара в крови, чем у тех, кто питался как обычно и без таблеток.
Это свидетельствует о том, что препарат устраняет все последствия неправильной диеты.
Врачи заявили, что такие разработки могут помочь снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. В медицине это может оказаться большим прорывом.
Ученые подали заявку на патент на препарат и надеются испытать его на людях в ближайшие годы.
Исследование имело серьезные ограничения, главным из которых было то, что лекарство испытали на мышах. Для того чтобы разработать "версию" для людей, нужно провести гораздо больше глубоких исследований.
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