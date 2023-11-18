Вчені показали, як виглядатиме мінілітак, яким керуватиме штучний інтелект (фото)

Вчені розробили електричний мінілітак, який розвиватиме швидкість до 96 км на годину. Другим пілотом у таких апаратах буде штучний інтелект. Ця технічна новинка коштуватиме 160 тис. доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на публікацію The Sun.

Як виглядатимуть мінілітаки

Цей надлегкий літальний апарат може злітати та приземлятися на палубу великого корабля. Розробники його позиціонують "як іграшку для супербагатих" людей. Літак зможе замінити водний мотоцикл.

Концепцію літака розробила компанія Klissarov Design. Він називається Acro і створений з урахуванням морського використання. Хоча розробка лише на стадії концепції, творці вважають, що апарат стане хітом.

Цей літак можна буде використовувати для транспортування пасажирів на берег, або ж для прогулянок над морем.

Ось так виглядатиме новітній літальний апарат (фото: The Sun)

Цей апарат зможе вертикально злітати

Цей літальний апарат матиме можливість вертикального зльоту та посадки. А легкий і компактний дизайн полегшить його зберігання на кораблі. Вертолітний майданчик не потрібен, оскільки літак може безпечно приземлитися на звичайну палубу корабля.

Щоб полегшити політ, другий пілот буде зі штучним інтелектом.

Літальний апарат буде електричним, тому його доведеться заряджати перед експлуатацією. Інші функції включають повну тягу на 360 градусів. А його швидкість становитиме 96 км на год.

Його творці також рекламують це судно як акробатичне. Це означає, що його зможуть використовувати, щоб літати на петлях і виконувати трюки над яхтами.

Хоч акробатичний мінілітак ще на стадії розробки, уже зараз на нього є попит.

Мінілітак коштуватиме 160 тис. доларів (фото: The Sun)