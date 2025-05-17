Вчені назвали 5 італійських продуктів, які мають омолоджуючий ефект: всі продаються в Україні

Паста, оливкова олія, сири - ці смачні страви давно завоювали серця гурманів по всьому світу. Деякі традиційні італійські продукти не лише приносять гастрономічне задоволення, а й мають потужний антивіковий ефект.

Які продукти з Італію можуть дійсно "омолоджувати" організм - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Нове дослідження європейських дієтологів, проведене у межах програми здорового старіння, довело: середземноморська дієта, зокрема її італійський варіант, здатна сповільнювати процеси старіння.

Ось 5 головних продуктів з Італії, які, за словами вчених, варто додати до раціону кожному.

Оливкова олія першого холодного віджиму

Один із головних суперфудів Італії. Містить мононенасичені жири, поліфеноли та вітамін Е, які знижують запалення, уповільнюють старіння клітин і покращують стан шкіри.

Помідори

Помідори багаті на лікопін - потужний антиоксидант, який бореться зі зморшками та захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Термічна обробка (наприклад, у соусах) навіть підсилює його властивості.

Пармезан

Цей твердий сир не лише смачний, а й корисний. Він містить велику кількість білка, кальцію та амінокислот, що сприяють збереженню м’язової маси і міцності кісток з віком. Крім того, ферментовані продукти позитивно впливають на мікробіом кишечника - важливий фактор у довголітті.

Червоне вино (у помірних дозах)

У червоному вині міститься ресвератрол - речовина, що активує гени довголіття (sirtuins). Вчені наголошують: достатньо одного келиха вина 2–3 рази на тиждень, щоб відчути його ефект без шкоди для здоров’я.

Цільнозернова паста

Правильно приготовлена паста з твердих сортів пшениці має низький глікемічний індекс, багата на клітковину і сприяє тривалому відчуттю ситості. Вона стабілізує рівень цукру в крові, що є критично важливим для профілактики вікових захворювань.