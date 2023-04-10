Вчені на глибині понад 8 км зняли на відео унікальну рибу без плавального міхура і луски

Цих незвичайних риб, здатних вижити на подібній разючій глибині, називають морськими равликами. Зняли на камеру Pseudoliparis у западині Ідзу-Огасавара, на південь від Японії.

За словами австралійського професора, засновника Центру глибоководних досліджень Minderoo-UWA та головного наукового співробітника експедиції Алана Джеймісона, у серпні 2022 року дослідне судно DSSV Pressure Drop здійснило двомісячну експедицію до глибоких западин навколо Японії.

Метою місії було дослідження ринви Японія, Ідзу-Огасавара та Рюкю на глибині 8000 м, 9300 м та 7300 м відповідно в рамках 10-річного вивчення найглибших популяцій риб у світі.

Професор Джеймісон працював з командою Токійського університету морських наук та технологій над встановленням камер з наживкою в найглибших частинах западин.

У жолобі Ідзу-Огасавара біля Японії на глибині 8336 метрів команді вдалося зафільмувати маловивчений вид морських равликів роду Pseudoliparis.

Через кілька днів у Японській западині команда спіймала дві риби в пастки на глибині 8022 метри. Ці риби-равлики, Pseudoliparis belyaevi, були першими рибами, спійманими з глибини понад 8000 м, і лише в 2008 році їх бачили на глибині 7703 м.

Відео: дослідники зняли недалеко від Японії найглибоководнішу рибу з усіх відомих

"Японські западини були неймовірним місцем для дослідження; вони такі багаті на життя, навіть на самому дні", - зазначив учений.

Джеймісон також додав, що в інших западинах, таких як Маріанська, дослідники також зустрічали такий вид риб на глибині близько 8 км, але їх було набагато менше, ніж біля Японії. Так, глибина риби Ідзу-Огасавара побила попередній рекорд у 8 178 м, встановлений у 2017 році морським равликом у Маріанській западині, на 158 метрів.

Незважаючи на велику і досить живу популяцію риб, що живуть на цих глибинах, самотня особина, що претендує на звання найглибоководнішої з будь-коли знайдених, була досить маленьким мальком.

"Морський равлик" Pseudoliparis belyaevi (фото: скріншот з відео)

Зняли Pseudoliparis belyaevi за допомогою безпілотних підводних апаратів - посадкових модулів, на які дослідники розмістили камери з наживкою в найглибшій частині цих траншів, пише The Gardian.

Варто зазначити, що на глибині 8000 метрів тиск у 800 разів більший, ніж на поверхні океану. Риби можуть вижити в таких умовах, у темряві глибоководної прірви завдяки глибоководним адаптаціям, пояснює Джеймісон.

Зокрема, у морського равлика немає заповненого газом плавального міхура, немає луски, а натомість є драглистий шар. Позаяк сонячне світло не проникає на такі глибини, підводні жителі не можуть покладатися на фотосинтез, замість чого для створення глюкози використовують хемосинтез, тобто виживають внаслідок хімічних речовин, що надходять із морського дна.

Відео: морський равлик Pseudoliparis belyaevi став найбільш глибоководною рибою з коли-небудь зафіксованих

На відміну від інших видів глибоководних риб, молоді равлики (мальки) зазвичай проживають на більшій глибині, ніж дорослі особини.

Джеймісон також вказав на сильний взаємозв'язок температури води та тиску для жителів глибин.

Так, вода в Ідзу-Огасаварі, яка знаходиться на північ від Маріанської западини в Тихому океані, на градус тепліша, що, за словами Джеймісона, має істотне значення. Професор додав, що в холодніших місцях риби проживають ближче до поверхні, а в тепліших - живуть глибше.