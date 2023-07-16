Вчені дізналися, який алкоголь найнебезпечніший в літню спеку

Втамовувати спрагу алкоголем в літню спеку - дуже погана ідея. Але деякі види спиртного визнано найбільш небезпечними.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих Клівлендською клінікою.

Чому алкоголь в спеку - погано?

Споживання спиртного - будь то пиво чи горілка, зменшує вивільнення антидіуретичного гормону (АДГ), який називається вазопресином. Цей АДГ працює з вашими нирками, щоб підтримувати баланс рідини в організмі.

Алкоголь є сечогінним засобом, що означає посилене сечовипускання та втрату рідини. Ц ей фактор може призвести до зневоднення навіть без спеки. А в спеку, коли посилене потовиділення, вживання спиртного - це катастрофа.

"Якщо ви п'єте багато пива або іншого неміцного алкоголю, може здатися, що ви вживаєте багато рідини та залишаєтеся "зволоженими". Але алкоголь компенсує це через фактор зневоднення", - каже дієтолог Джулія Зумпано.

Яке спиртне найнебезпечніше

Алкогольні напої в поєднанні з енергетиками - це справжня смертельна бомба. Адже енергетики часто містять кофеїн, чи інші речовини, які підвищують тиск і "розганяють" організм.

Це призводить до підвищеного навантаження на серце та судини і дуже небезпечно, коли на вулиці спекотно. Особливо для людей з серцево-судинними захворюваннями.

Пиво - менше зло?

Враховуючи, що вміст алкоголю в міцних спиртних напоях вищий, ніж у звичайному пиві, здається логічним, що вживання пива замість "серйозних" напоїв цілком припустиме.

Реальність, однак, дещо складніша. Адже пива люди зазвичай п'ють більше, досягаючи дози спирту, що міститься в міцних напоях.

Наприклад, середня банка пива 0,33 містить стільки ж алкоголю, що й келих вина або одна порція горілки.

Одна річ, на яку слід зважати, - це вміст алкоголю у вашому пиві. Якщо вже хочеться трохи випити, обирайте безалкогольне або з низьким вмістом спирту, 4-5%.

Як уникнути зневоднення під час застілля

Для цього вживання алкоголю треба комбінувати з простою водою.

"Щоб протидіяти ризику зневоднення через алкоголь, випивайте склянку води на кожну порцію алкоголю. Він уповільнює споживання алкоголю, "зволожує" вас і може пом’якшити негативні наслідки похмілля", - рекомендує дієтолог.

І пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть якщо ви будете випивати потрошку, рано чи пізно є ризик, що вам захочеться більше, аби отримати ті ж відчуття. Так непомітно розвивається алкогольна залежністью