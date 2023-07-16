Ученые узнали, какой алкоголь самый опасный в летнюю жару

Утолять жажду алкоголем в летнюю жару - очень плохая идея. Но некоторые виды спиртного признаны наиболее опасными.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Кливлендской клиникой.

Почему алкоголь в жару - плохо?

Потребление спиртного - будь то пиво или водка, уменьшает высвобождение антидиуретического гормона (АДГ), который называется вазопрессином. Этот АДГ работает с вашими почками, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме.

Алкоголь представляет собой мочегонное средство, что означает усиленное мочеиспускание и потерю жидкости. Этот фактор может привести к обезвоживанию даже без жары. А в жару, когда усиленное потоотделение, употребление спиртного - это катастрофа.

"Если вы пьете много пива или другого некрепкого алкоголя, может показаться, что вы употребляете много жидкости и остаетесь "увлажненными". Но алкоголь компенсирует это из-за фактора обезвоживания", - говорит диетолог Джулия Зумпано.

Какое спиртное самое опасное

Алкогольные напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба. Ведь энергетики часто содержат кофеин или другие вещества, которые повышают давление и "разгоняют" организм.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце и сосуды и очень опасно, когда на улице жарко. Особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пиво - меньшее зло?

Учитывая, что содержание алкоголя в крепких спиртных напитках выше, чем в обычном пиве, кажется логичным, что употребление пива вместо "серьезных" напитков вполне допустимо.

Реальность, однако, несколько сложнее. Ведь пива люди обычно пьют больше, достигая дозы спирта, содержащегося в крепких напитках.

К примеру, средняя банка пива 0,33 содержит столько же алкоголя, что и бокал вина или одна порция водки.

Одна вещь, которую следует учитывать, - это содержание алкоголя в вашем пиве. Если уж хочется немного выпить, выбирайте безалкогольное или с низким содержанием спирта, 4-5%.

Как избежать обезвоживания во время застолья

Для этого употребление алкоголя нужно комбинировать с простой водой.

"Чтобы противодействовать риску обезвоживания из-за алкоголя, выпивайте стакан воды на каждую порцию алкоголя. Он замедляет потребление алкоголя, "увлажняет" и может смягчить негативные последствия похмелья", - рекомендует диетолог.

И помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже если вы будете выпивать понемножку, рано или поздно есть риск, что вам захочется больше, чтобы получить те же ощущения. Так незаметно развивается алкогольная зависимость