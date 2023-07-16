Ученые узнали, какой алкоголь самый опасный в летнюю жару
Утолять жажду алкоголем в летнюю жару - очень плохая идея. Но некоторые виды спиртного признаны наиболее опасными.
Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Кливлендской клиникой.
Почему алкоголь в жару - плохо?
Потребление спиртного - будь то пиво или водка, уменьшает высвобождение антидиуретического гормона (АДГ), который называется вазопрессином. Этот АДГ работает с вашими почками, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме.
Алкоголь представляет собой мочегонное средство, что означает усиленное мочеиспускание и потерю жидкости. Этот фактор может привести к обезвоживанию даже без жары. А в жару, когда усиленное потоотделение, употребление спиртного - это катастрофа.
"Если вы пьете много пива или другого некрепкого алкоголя, может показаться, что вы употребляете много жидкости и остаетесь "увлажненными". Но алкоголь компенсирует это из-за фактора обезвоживания", - говорит диетолог Джулия Зумпано.
Какое спиртное самое опасное
Алкогольные напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба. Ведь энергетики часто содержат кофеин или другие вещества, которые повышают давление и "разгоняют" организм.
Это приводит к повышенной нагрузке на сердце и сосуды и очень опасно, когда на улице жарко. Особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Пиво - меньшее зло?
Учитывая, что содержание алкоголя в крепких спиртных напитках выше, чем в обычном пиве, кажется логичным, что употребление пива вместо "серьезных" напитков вполне допустимо.
Реальность, однако, несколько сложнее. Ведь пива люди обычно пьют больше, достигая дозы спирта, содержащегося в крепких напитках.
К примеру, средняя банка пива 0,33 содержит столько же алкоголя, что и бокал вина или одна порция водки.
Одна вещь, которую следует учитывать, - это содержание алкоголя в вашем пиве. Если уж хочется немного выпить, выбирайте безалкогольное или с низким содержанием спирта, 4-5%.
Как избежать обезвоживания во время застолья
Для этого употребление алкоголя нужно комбинировать с простой водой.
"Чтобы противодействовать риску обезвоживания из-за алкоголя, выпивайте стакан воды на каждую порцию алкоголя. Он замедляет потребление алкоголя, "увлажняет" и может смягчить негативные последствия похмелья", - рекомендует диетолог.
И помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже если вы будете выпивать понемножку, рано или поздно есть риск, что вам захочется больше, чтобы получить те же ощущения. Так незаметно развивается алкогольная зависимость
Раньше мы писали, как алкоголь повышает риск аллергии.
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