Важно, как никогда: ветеран АТО сделал громкое заявление об украинском языке

Валерий Ананьев записал видео о переходе на украинский язык (коллаж РБК-Украина)

Валерий Ананьев рассказал, почему важно именно сейчас говорить на украинском

Принятие "языкового закона" в Украине побудило популярного блогера, украинского военного, ветерана АТО и путешественника Валерия Ананьева перейти на украинский язык. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Путешественник рассказал, как впервые осознал, насколько важно говорить на украинском языке именно сейчас, в условиях войны с Россией. Такое "открытие" блогер сделал во Франции.

В июне 2017 года во время визита во Францию Валерий заметил, что на всех постерах и плакатах рекламируют преимущественно французских музыкантов, в авто играет исключительно французская музыка, а по телевидению показывают французское кино.

"Уже тогда, проводя параллель с Украиной, в моей голове начал возникать некоторый диссонанс. И последней каплей был разговор с одним мужчиной. Он меня спросил: Если вы воюете с Россией, то почему ты разговариваешь со мной по-русски?" - рассказывает Ананьев.

По мнению ветерана АТО, есть очень важный момент - 300-летняя война России с украинским языком.

"Русский мир - это не Россия, у него нет границ. Это паразит, который своими "тантаклями" впивается в наше сознание и сжирает там все человеческое", - заявляет блогер.

По мнению Ананьева, сегодняшняя война - это борьба не за земли, а за мысли и души людей. Участник войны, который был на фронте с 2014 по 2016 годы ставит язык на уровень выше автомата в роли оружия.

Война на Донбассе началась не с массового ввода войск, а с пропаганды, которую возглавили такие, как Гиркин. Это дало возможность распространить паразита "русского мира".

"Сначала мы проиграли войну за мнения людей, а потом начали терять город за городом", - говорит Ананьев.

Украинцы под Радой праздновали принятие закона о языке (фото: УНИАН)

Блогер рассказал, что стал русскоязычным в 10 классе. В его мыслях сформировалось представление о русском языке, как о более интеллигентном и грамотном. Когда же он осознал ошибочность своих представлений и убеждений, ему стало стыдно перед самим собой.

"Нам надо максимально отдалиться от той культуры, которая воюет с нами больше, чем 300 лет... Украинский язык не сделает хорошим плохого человека, но все, кто перейдут, сделают большой вклад в будущее нашей страны", - заявляет блогер.

Валерий Ананьев посоветовал тем, кто испытывает сомнения относительно языкового закона, ознакомиться с ним детально чтобы понять, что он не ограничивает общение с другими языками в быту.

Валерий Ананьев записал видео о переходе на украинский язык (видео: facebook.com/id.ananiev)

Ранее мы писали, что Валерий Ананьев рассказал о сложном подъеме на самую высокую точку Африки - гору Килиманджаро, которая находится в Танзании. А также, как доказывал африканцам, что Украина это не Россия.

Также мы сообщали, что Валерий Ананьев рассказал подробности своего задержания по ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение).