Що можна і не можна робити в день народження: прикмети, які справджуються

Що варто зробити в день народження

Щоб рік пройшов вдало, варто виконати кілька простих ритуалів. Вони допоможуть залучити позитивну енергію, успіх у справах та фінансовий добробут. Головне - робити все з гарним настроєм і щирими намірами.

Почати день з гарного настрою, забути про проблеми та не допускати сумних думок.

Відзначати свято в належний день, адже раннє святкування скорочує вік, а пізнє - приносить невдачу.

Планувати день народження за власними бажаннями, адже як зустрінеш цей день, так і рік пройде.

Перші привітання прийняти на світанку, одягнувши новий гарний одяг і не змінюючи його до вечора.

Покласти гроші в кишені святкового вбрання для залучення фінансового добробуту.

Прикмети для чоловіків і жінок

Деякі вірування стосуються окремо чоловіків і жінок, оскільки різний вік і подарунки можуть впливати на подальшу долю. Це пов’язано з релігійними, міфологічними та народними уявленнями про життя і його цикли. Крім того, навіть погода у цей день має особливе значення.

Чоловікам не слід святкувати 33 та 40 років через релігійні та містичні причини.

Жінкам небажано приймати в подарунок дзеркала, хустки, перли та жовті квіти, адже вони символізують смуток і самотність.

Дівчаткам не рекомендується святкувати 9 та 13 років, а жінкам - 53 роки.

Погодні прикмети також важливі: сонячний день обіцяє удачу, дощ - щастя, гроза - неспокій, вітер - зміни, а сніг - прибуток.

На день народження варто дотримуватися певних прикмет, щоб залучити щастя (фото: Freepik.com)

Чого не можна робити в день народження

Щоб не накликати на себе негаразди, важливо уникати певних дій. Вважається, що деякі звички та вчинки можуть зруйнувати щасливий рік або відібрати життєву енергію. Тому у цей день потрібно бути особливо уважним.

Не думати про борги, не брати й не давати гроші в борг.

Не роздавати милостиню цього дня, а перенести добрі справи на інший день.

Не стригти волосся і нігті, щоб не втратити зв’язок з ангелом-охоронцем.

Не виносити сміття до наступного дня, щоб не "винести" удачу.

Не пекти млинців, оскільки це поминальне частування.

Не запрошувати на свято неприємних людей чи тих, з ким складні стосунки.

За столом не повинно бути 9, 13, 18, 21, 51, 99 або 100 гостей.

Прикмети про подарунки

Подарунки мають особливе значення, адже вони можуть не тільки радувати, а й впливати на долю людини. Деякі речі здатні принести невдачу або навіть хвороби, тому їх не варто приймати без запобіжних заходів. Якщо ж подарунок здається підозрілим, краще викупити його символічною монетою.

Букет із парною кількістю квітів або жовті квіти, які символізують розлуку.

Гострі предмети - ножі, ножиці, голки, якщо їх не "викупити" за символічну монетку.

Порожній гаманець - він має містити хоча б одну монету.

Шампунь або мило - провісники сліз та неприємностей.

Наручний годинник - може передвіщати розлуку чи сварку.

Дзеркала, особливо великі, слід розпаковувати лише наступного дня після свята.

Щоб посилити позитивну енергетику, рекомендується підготувати гостям символічні сувеніри. Це допоможе зберегти баланс між даруванням і прийманням та приверне удачу на весь рік.