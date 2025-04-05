Що можна і не можна робити в день народження: прикмети, які справджуються

День народження - це магічний момент, коли відкриваються особливі енергетичні потоки. Вважається, що цього дня Всесвіт уважно слухає бажання людини і може допомогти їх здійснити.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про прикмети, які на день народження допомагають залучити удачу, добробут і забезпечити захист від негараздів.
Щоб рік пройшов вдало, варто виконати кілька простих ритуалів. Вони допоможуть залучити позитивну енергію, успіх у справах та фінансовий добробут. Головне - робити все з гарним настроєм і щирими намірами.
Деякі вірування стосуються окремо чоловіків і жінок, оскільки різний вік і подарунки можуть впливати на подальшу долю. Це пов’язано з релігійними, міфологічними та народними уявленнями про життя і його цикли. Крім того, навіть погода у цей день має особливе значення.
Щоб не накликати на себе негаразди, важливо уникати певних дій. Вважається, що деякі звички та вчинки можуть зруйнувати щасливий рік або відібрати життєву енергію. Тому у цей день потрібно бути особливо уважним.
Подарунки мають особливе значення, адже вони можуть не тільки радувати, а й впливати на долю людини. Деякі речі здатні принести невдачу або навіть хвороби, тому їх не варто приймати без запобіжних заходів. Якщо ж подарунок здається підозрілим, краще викупити його символічною монетою.
Щоб посилити позитивну енергетику, рекомендується підготувати гостям символічні сувеніри. Це допоможе зберегти баланс між даруванням і прийманням та приверне удачу на весь рік.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Місячний календар та Astrology Matters.