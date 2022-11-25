Важливе церковне свято 25 листопада: що суворо заборонено робити в цей день

25 листопада 2022 року за православною традицією вшановується пам’ять Патріарха Іоанна Милостивого і милостивої ікони Божої Матері. За спостереженнями наших предків, цей день особливий холодною сніжною погодою. В народі святу дали простішу назву: Іван сніжний, або Іван милостивий.

Що можна і не можна робити в цей день, звичаї, прикмети та іменинники - читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції свята, що треба зробити

25 листопада здавна вважалося вдалим днем для торгівлі і покупок. У цю дату торговці намагалися продати якомога більше товару.

У цей день варто прислухатися до порад рідних, вони будуть слушними і допоможуть вам у майбутньому.

А от для малих день Івана милостивого вважається складним. Вони легко можуть захворіти або отримати травму. Батьки намагаються не залишати дітей одних і тепло одягати. Щоб малюк не захворів, йому давали з'їсти трохи горішків.

Горіхами треба нагодувати і чоловіка. Тоді він буде ласкавим і ніжним.

Вважалося, якщо дівчина не знайшла любов до цього дня, то буде самотньою до Масляної.

25 листопада потрібно зробити добру справу. Цим ви полегшите посмертну долю померлих родичів.

Що не можна робити на Івана милостивого:

Залишати дітей без нагляду, позаяк вони можуть травмуватися.

Щось піднімати з землі - це може призвести до втрат.

Дівчатам не можна купувати взуття, щоб не наврочити майбутньому щастю.

Вирушати в далеку подорож та сваритися.

Зловживати алкоголем, а також надто багато їсти.

Вибиратися в гості після заходу сонця.

Давати або брати гроші в борг.

День ангела сьогодні відзначають люди з іменами:

Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.

Обов’язково привітайте власників цих імен серед ваших рідних, друзів і колег!

Людина, народжена 25 листопада, буде захищати знедолених і слабких. В якості талісмана їй варто вибрати турмалін або бірюзу.

Прикмети 25 листопада: