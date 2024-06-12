Важлива кожна перемога: колекція історій спортсменів про життя під час війни у музеї "Голоси мирних"

У цих історіях багато про виклики, втрати та досягнення людей, завдяки яким Державний гімн України лунає по всьому світу, а жовто-блакитний прапор майорить на очах у мільйонів. Ви знайдете колекцію тут: https://bit.ly/3RlKzTm

Юна гімнастка Саша Паскаль внаслідок російського обстрілу втратила ногу: дівчинку привалило бетонною плитою. Про те, як Саша вчилася ходити з протезом, повернулася до тренувань та здобула перемогу у 7 років, її мама розповідає за посиланням https://bit.ly/3Xo6gpP

Для спортивного директора донецького Шахтаря Дарійо Срна це третя війна у житті. Він активно допомагає переселенцям. "Хорватія від початку відкрила двері та серця українцям. Ми розуміємо, що це війна", — говорить Дарійо. Його історія за посиланням: https://bit.ly/4cbUK4T

Чемпіон Європи зі стрибків у воду Станіслав Оліферчик на початку війни він був на тренуванні у столиці, а вдома, у Маріуполі лишалися його рідні. "Мама з сестрою щомиті, коли скидали бомби, одна з одною прощалися", - пригадує Станіслав. Його історія тут: https://bit.ly/4aWjGfQ

Влада Седан, журналістка й дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, живе у Великій Британії із чоловіком та дітьми. Рідні Влади вирішили залишатися вдома, на Вінниччині. Історія родини тут: https://bit.ly/3ySwLtg

Марина Алексіїва — бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України з синхронного плавання — виїжджала з Харкова під обстрілами. Її історія тут: https://bit.ly/3xbVyYA

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 100 тисяч історій українців про війну з перших вуст. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.