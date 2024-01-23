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Важкопоранений мешканець Покровська отримав від Фонду Ахметова допомогу у лікуванні

Важкопоранений мешканець Покровська отримав від Фонду Ахметова допомогу у лікуванні (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У сім'ї Артема та Катерини з Покровська з початку великої війни сталося дві події: дуже гарна і дуже сумна. Родина була щаслива народженню сина… А за кілька місяців Артем потрапив під ракетний обстріл. Отримав тяжку черепно-мозкову травму, був у комі.

Фонд Ріната Ахметова допомагає у його лікуванні, забезпечивши фінансування імплантату для важливого хірургічного втручання.

"Мені допомогли дуже, не відмовили у моєму проханні. Чекаю на операцію", — ділиться Артем. Говорити йому досі дуже важко. 

Чоловік працював у газовій аварійній службі Покровська. Того дня, після першого ракетного обстрілу виїхав на ліквідацію наслідків: витоку газу. На другий удар ворога не очікував ніхто… Артема у важкому стані довелося відправляти до лікарні Дніпра санавіацією. 

"Його врятували дивом… Дуже довго не повертався до тями. Зараз вже почав їсти сам, ходити. Нам допомогли придбати пластину", — розповідає Катерина. 

Йдеться про імплантат — індивідуальну титанову пластину для закриття травми черепа. Катерина упевнена: чоловік вижив, тому що не міг залишити свою родину. Його підтримують дружина, батьки, син. Усі вони сподіваються тільки на краще.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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Покровсклікарні