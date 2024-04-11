Важкопоранений 17-річний маріуполець пройшов курс відновлення від Фонду Ахметова

Навесні 2022 року Олександр, якому тоді було 15, потрапив під ворожий обстріл у Маріуполі. Отримав дуже важкі поранення, зокрема хребта й легень, був паралізований у нижній частині тіла. Його вдалося вивезти з Донецька після початку лікування, далі були Грузія, Німеччина, повернення до України.

Нещодавно 17-річний підліток пройшов курс фізичної та психологічної реабілітації, забезпечений Фондом Ріната Ахметова.

"Дуже вдячний фонду за допомогу в реабілітації, це зараз дуже потрібно. Є результат фізіотерапії, я качаю руки, спину, дельту, а на ерготерапії я балансую сидячи. Це для того, щоби повернулася самостійність", - ділиться Олександр.

Курс відновлення приносить не лише точкові результати, а й покращує загальний стан хлопця, позитивно впливає на психіку.

"Коли Олександр приїхав, він був доволі розбитим емоційно. Але його психоемоційний стан швидко стабілізувався, сон покращився", - розповідає Любов Шейгец, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини.

За словами медиків, основне завдання реабілітаційної програми Олександра - це максимальне відновлення втрачених функцій та профілактика усіх можливих ускладнень травми.

"Треба повернути його до соціальної активності: навчання, хобі, дозвілля і в подальшому до вибору професії", - говорить Олег Масний, головний реабілітолог.

Лікарі пояснюють: Олександр чітко розуміє наслідки своєї травми та усвідомлює, що попереду довгий шлях та велика робота. Наразі є значний прогрес: хлопець справляється із завданнями, ставиться позитивно та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

У рамках програми фонд надає допомогу дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).