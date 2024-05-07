Важкопоранена жінка з Маріуполя пройшла курс відновлення у санаторії від Фонду Ахметова

"З Фондом я познайомилася давно, а зараз, у 2024 році, потрапила на реабілітацію. Це дуже актуально і дуже допомагає, є результат. Чоловік був радий, що я поїду. Він бачить, що це необхідно", — ділиться Лілія.

Той страшний час і довгі тижні після авіаудару згадувати нелегко. Довелося пережити складні хірургічні втручання у Донецьку, півтора місяця у реанімації, тижні у палаті. Потім Лілія вибиралася до Львова, де її зустріла сім’я. Вже два роки жінка продовжує боротися за своє здоров’я.

"Пацієнтка пройшла у нас оздоровлення, відвідувала мінеральний та термальний басейни, соляну кімнату, багато різних фізпроцедур. Її стан покращився, вона задоволена результатом", — розповідає Наталія Варцаба, лікарка-терапевтка санаторію.

Зараз Лілія із родиною будують своє життя наново. У Маріуполі в них не залишилося нічого.

"Вже бур’яном поросло місце, де був наш будинок... Ми живемо, працюємо. Хочемо, звичайно, скорішої перемоги. Сподіваюся тільки на краще", — каже жінка.

У рамках програми «Лікування та реабілітація поранених дорослих» Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна реабілітація, пишіть в месенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).