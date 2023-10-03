Важкопоранена мешканка Краматорська пройшла курс реабілітації, організований Фондом Ахметова

Звернутися за допомогою Наталії порадили лікарі. Жінка розповідає, що з фонду передзвонили дуже швидко та допомогли з коштами на оперативне втручання. Після найскладніших етапів лікування вона місяць провела вдома, а потім вирушила на реабілітацію.

"Мені повідомили, що я їду до санаторію. Я дуже зраділа. Величезне спасибі Фонду Ріната Ахметова. Ставлення тут чудове. Усі процедури подобаються по-своєму. Є результат: з рукою вже краще, з ногою — ідеально. Я вниз не спускалася нормально, а тепер бадьоро спускаюся, навіть сама не помічаю. Тут взагалі все дуже добре. Нічого не літає, не бахкає, свіже повітря. А їсти як готують смачно", - ділиться Наталія.

Після пережитого вона змогла відшукати в собі сили та наважилася побачити місце трагедії у рідному Краматорську.

"Я не заплакала. Сказала: „Боженька, дякую тобі, миленький“. Після тих дірок від осколків, які я побачила навколо... Там залізо, а тут - тіло", - каже жінка.

Після реабілітації та відновлення функції кінцівок Наталія планує знову працювати для людей. Зізнається, що її вже дуже тягне на роботу. Медики кажуть, що водійка зможе повернутися до улюбленої справи та знову тримати кермо.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.