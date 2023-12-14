Важкохвора Тишкевич після реанімації і терапії показала, в якому стані перебуває зараз (фото)

Катерина Тишкевич вийшла на зв’язок

Важкохвора Катерина Тишкевич вперше за довгий час вийшла на зв’язок та показала, як виглядає після важкого періоду лікування.

Катя показала своє фото разом з чоловіком Валентином Томусяком з лікарні та подякувала своїм прихильникам та колегам за допомогу.

"Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви та донати. Попереду шлях відновлення", - написала Тишкевич.

На фотографії акторка посміхається, але по очах видно, що їй важко. На носі та на губах Катерина маж невеликі рани, але вони, скоріше за все, скоро загояться. На щастя дівчина вже може повідомляти сама про свій стан, а не через свого чоловіка і це вже гарні новини.

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Варто сказати, що актриса досить швидко відновлюється, адже лише кілька днів тому вона була в реанімації та потребувала негайної допомоги лікарів, потім пройшла інтенсивну терапію і вже зараз фотографується для підписників та може самостійно висловити їм подяку.

Нагадаємо, що її чоловік Валентин, який не відходить від своєї коханої ні на крок, вже встиг висловити свої слова подяки за ту допомогу, яку надали люди, яким не все одно на здоров’я Каті та сказав, що у його дружини ще довгий шлях до повного відновлення та одужання.

А хвороба у дівчини досить рідкісна, її навіть тривалий час не могли виявити та зрозуміти, що саме відбувається з Тишкевич.

Тож, нині Катя відновлюється та радіє тому, що в неї є велика і небайдужа аудиторія щирих і добрих людей, які готові прийти на допомогу і висловити її ділом та діями.