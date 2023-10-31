"Важке відчуття": Сенцов після поранення вперше розповів, яку військову посаду займає
Український режисер, колишній політвʼязень Кремля Олег Сенцов, який захищає Україну на фронті, вперше розповів про свою посаду. Також він назвав напрямок, де отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Сенцова у Facebook.
Де зараз військовий
Наразі боєць лікується у шпиталі, а його підлеглі захищають країну від окупантів в Авдіївці.
Саме цей напрямок є одним з найгарячіших на лінії фронту. Однак, навіть в лікарні він намагається бути корисним для своїх побратимів.
"Поки знаходжуся на лікуванні, мої хлопці продовжують героїчно боронити Авдіївку. Це важке відчуття, коли ти в шпиталі, в безпеці, а вони під обстрілами в траншеї. Але я й звідси намагаюся бути корисним", - написав режисер.
Раніше було відомо, що Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". Однак, тепер він зізнався, що пішов на підвищення.
Зокрема, режисер вже два місяці, як командир штурмової роти. Тому підлеглих та турбот у нього стало дуже багато.
"Тяжкі бої виснажили не тільки людей, а й нашу ресурсну базу. Щось згоріло, щось зламалось, щось втрачено під час бойових дій", - сказав воїн.
Додамо, що у липні 2023 року він отримав контузію, а в буквально через декілька тижнів - знову попав під обстріл.
Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Що відомо про Олега Сенцова
14 березня 2022 року Сенцов повідомив, що захищає Україну від російських окупаційних військ у складі одного із підрозділів ЗСУ.
До 2016 року режисер був одружений з дружиною Аллою. Причиною розлучення Сенцов назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.
Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 21-річна донька Аліна та 19-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектра.
Ще одну доньку Олегу Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма народилася 5 лютого 2021 року.
У грудні 2022 року у Сенцова народилася четверта дитина - син Дем'ян. Малюка йому подарувала нова дружина Вероніка Вельч. Пара зареєструвала шлюб улітку 2022 року. Спершу Вероніка з Дем'яном були у США, але зараз повернулися в Україну.
Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Раніше Сенцов у свій день народження показував маленького сина.
Також ми писали, що син Сенцова з аутизмом вступив до престижного університету.