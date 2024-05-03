Чому у чоловіків частіше виникають інфаркти та що захищає організм жінок

Існує твердження, що у чоловіків частіше виникають проблеми з серцем. Це все тому, що жіночий організм має певний захист.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Чоловіки частіше хворіють на інфаркти та інсульти

За словами лікаря, жінок захищають від серцево-судинних захворювань гормони - естрогени.

"Чоловіки такого бонусу не мають", - зазначила кардіолог.

Тому для того, щоб не захворіти на інфаркт та інсульт чоловікам потрібно бути більш усвідомленими до свого здоров'я.

Треба мати бажання жити не тільки довго, а і якісно.

Як запобігти інфаркту

Спочатку потрібно звернути увагу на спосіб життя, який часто є далеким від ідеального. Щоденні фізичні навантаження, дієта, здоровий нічний сон, уникнення стресів - це мінімальна, але необхідна турбота про організм.

Варто пам'ятати, що вісім годин сну - це запорука стабільної роботи організму. Адже тіло в такому випадку отримує усе необхідне для відновлення, підтримки імунітету та стає стресостійким.

Важливим для організму є і здорове харчування.

Нездоровий раціон є головним фактором ризику розвитку проблем з серцем та причиною кожної п’ятої смерті у світі. Продукти з високим вмістом солі та цукру, трансжири, недостатнє вживання овочів і фруктів та, як наслідок, зайва вага - усе це призводить до артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

При цьому актуальною проблемою для багатьох залишається переїдання. Крім зайвої ваги та шкоди для серцево-судинної системи, воно загалом негативно впливає на здоров’я: