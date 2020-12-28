Варварское уничтожение природы: в Крыму оккупанты закатали в асфальт знаменитый мыс

В Крыму уничтожили известный мыс (коллаж РБК-Украина)

В Крыму оккупационные власти нещадно уничтожают природу. Так, для проведения форума "Таврида", россияне уничтожили уникальный пляж на мысе Меганом в Судаке. Его полностью закатали асфальтом и бетоном.

Как сообщает блогер "Крымский бандеровец" в Twitter, разница на фото до и после впечатляет.

"На первом фото - мыс Меганом до оккупации Крыма Россией. На остальных фото - варварское уничтожение уникальной природы - все закатывается в бетон и ограждается заборами ради путинского форума "Таврида" для "одебиливания" молодежи в режиме нон-стоп", - сказано в сообщении.

В Крыму известный мыс Меганом закатали в асфальт (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, что Меганом — это горный массив, полуостров и одноименный мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком. Его наивысшая точка составляет 358 метров.

Как мы писали ранее, Альминское водохранилище, которое расположено в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, продолжает погибать. Запасы воды остались на уровне 21%.

Ранее в Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для Симферополя.