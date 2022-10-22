Не варто їсти ці продукти на сніданок, щоб не зіпсувати роботу шлунка та кишечника

Сніданок дуже корисний для організму, адже він дає сили та енергії майже на весь день. Медики рекомендують не пропускати ранкову трапезу та постаратися вибрати для неї найкорисніші продукти.

Які продукти на сніданок не можна вживати, щоб не порушити роботу шлунка та кишечника, розповіла лікар-терапевт Марія Вороненко.

Йогурт

Не варто використовувати йогурт для першої трапези вранці. Додайте його в раціон через 2-3 години після сніданку або з'їжте його на вечерю.

При вживанні йогурту або кефіру натщесерце, бактерії, які містяться в цьому продукті, відразу потрапляють в агресивне кисле середовище і моментально гинуть, не встигнувши дістатися шлунка.

Банани

У них міститься багато магнію, який впливає на роботу серцево-судинної системи. Вживання бананів безконтрольно, а також на голодний шлунок, загрожує порушенням кальцієво-магнієвого балансу.

Сирі овочі

У сирих овочах містяться кислоти, які за кілька секунд можуть викликати подразнення оболонки шлунка.

Тому, з'їдені натще помідор, огірок чи капуста, можуть принести проблеми чи дискомфорт. Особливо людям із поганим травленням.

Цитрусові

Апельсини, мандарини та лимони, які потрапляють у ваш порожній шлунок рано вранці, можуть спровокувати алергію або підвищать ризик розвитку гастриту.

Швидкі сніданки

Сніданок із солодких пластівців дуже шкідливий для здоров'я організму та стрункої фігури. У таких сніданках міститься багато простих вуглеводів та цукру, які різко підвищують рівень цукру в крові. Після такого сніданку почуття голоду знову прийде дуже швидко.

Солодощі

Ваша підшлункова залоза відразу після пробудження не в змозі виробити необхідну кількість інсуліну, яка знадобиться для вживання солодких продуктів на сніданок. Це загрожує швидким підвищенням цукру на крові.