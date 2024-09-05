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Вам варто одружуватися з тими, хто любить адреналін. Названо 4 таких знаки Зодіаку

Четвер 05 вересня 2024 12:02
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Вам варто одружуватися з тими, хто любить адреналін. Названо 4 таких знаки Зодіаку Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яким потрібен партнер, що любить екстрим (фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Знаки Зодіаку, про яких йтиметься далі, зазвичай ведуть чітко спланований і розмірений спосіб життя. Їм, як нікому іншому, потрібен хтось, хто зможе урізноманітнити цю рутину та зробити її більш "живою".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, яким потрібен сміливий партнер по життю.

Козоріг

Врівноважений, дисциплінований і відповідальний символ часто живе за своїм графіком та дотримується обов'язків. А тому, вам, як свіже повітря, потрібен партнер, який інколи дозволить вирватися із цього кола, відчути трошки адреналіну, ризику і отримати нові враження. Вам потрібна людина, яка візьме вас міцно за руку і буде вести за собою у пошуках нових пригод.

Телець

Ви не любите покидати свою зону комфорту і належите до тих людей, які їдять в одних і тих самих ресторанах, їздять відпустку в одні й і ті ж місця. Проте вам також потрібен партнер, який допоможе дещо розбавити цю рутину.

Зверніть увагу на людину, яка зачарує вас своїм ентузіазмом та допоможе вирватися із сірих буднів. Тому не хвилюйтесь сильно, а довіртесь партнерові, аби зрозуміти, що життя набагато цікавіше, аніж ви думаєте.

Вам варто одружуватися з тими, хто любить адреналін. Названо 4 таких знаки ЗодіакуЦим знакам Зодіаку, за прогнозами астрологів, потрібен сміливий партнер (Фото: unsplash.com)

Діви

Аналітичний і прискіпливий знак Зодіаку приділяє багато уваги деталям і продумує кожен свій крок. Але рано чи пізно ви захочете, щоб у вашому житті з'явилося щось хаотичне і непередбачуване.

Тому шлюб із партнером, який допоможе вам трохи познайомитися з екстримом, точно піде на користь. Зірки говорять, що така людина сприятиме вашому розвитку ще більше: розкриє вас, розслабить та навіть змінить погляд на деякі речі, які, здавалося б, давно є для вас усталеними.

Скорпіон

Надзвичайно чуттєвий та емоційний знак має репутацію дещо таємничого. У більшій мірі через те, що він робить всі свої кроки обережно та продумано. Ви не стільки інтригуєте, скільки боїтеся відкритися іншій людині.

А тому вам потрібен хтось, хто увійде у ваше життя впевненим кроком, зіб'є вас з ніг та поведе за собою дивитися на красивий захід Сонця - у цей момент ви обоє будете вільно та абсолютно щасливо сміятися.

Раніше астрологи також розповіли про чотири знаки Зодіаку, які пізно розквітають.

А ще почитайте, які символи обирають кохання, побудоване на дружбі.

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