В Варшаве полицейские грубо нахамили украинцу: шокирующее видео вызвало скандал

В столице Польши Варшаве полицейские грубо нахамили украинцу, который снял поведение стражей порядка на видео. Эти кадры вызвали скандал, после чего в отношение "копов" было начато дисциплинарное производство.

По словам потерпевшего Павла Зубкова, который в Польше занимается доставкой еды из пиццерии, он припарковал свой автомобиль в неположенном месте, и полицейские решили оштрафовать парня. Но закончилось все потоком нецензурной брани в адрес украинца.

Сам инцидент произошел 26 августа возле Аллеи 3 Мая в Варшаве.

"Признаюсь, что оставил машину на улице с заведенным двигателем, потому что у меня слабый аккумулятор. Однако ничто не оправдывает поведение полицейских, появившихся на месте происшествия", - рассказал Павел журналистам.

Так, два правоохранителя стали выписывать курьеру штраф, при этом общались вульгарно, матерились, и угрожали молодому человеку физической расправой.

Украинец Павел Зубков снял на телефон скандальное поведение полицейских в Варшаве (фото: wiadomosci.wp.pl)

В частности, звучали фразы "На*ер в Украину!", "Не нравится, так и у**ывай в Украину!", "Я тебе сейчас дам в рот" и прочее.

Украинец в итоге заплатил штраф 250 злотых вместо 600 злотых, которые требовали полицейские. Запись общения парень выложил в TikTok, а позже кадры обнародовало издание Wirtualna Polska, и дело вызвало резонанс.

Как рассказали в Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения на странице в Facebook, в поведении польских правоохранителей усматривается нарушение норм Уголовного кодекса, о которых они решили уведомить прокуратуру и Управление внутренних дел полиции.

Представитель местной полиции подтвердил подлинность записи. Также отмечается, что офицеры на данном видео уже идентифицированы.

"Я могу признать, что это полицейские из нашего штаба. Командир уже принял решение о возбуждении по ним дисциплинарных производств", - заверил инспектор Роберт Шумята.

Видео: в Варшаве полицейские грубо хамили украинцу и угрожали расправой