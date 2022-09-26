ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Варення з винограду на зиму за 30 хвилин: Клопотенко дав рецепт ласощів

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 11:55
Варення з винограду на зиму за 30 хвилин: Клопотенко дав рецепт ласощів Клопотенко розповів, як зробити варення з винограду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нині в Україні сезон винограду. З цього фрукта можна приготувати смачне варення. Для цього вам потрібно взяти сорт без кісточок, наприклад, кішміш. Також можна видалити з винограду кісточки.

Рецепт презентував відомий кулінар Євген Клопотенко.

Шкірку знімати з винограду не потрібно. У ньому багато корисних речовин та пектин, який допомагає варенню добре загуснути.

Для приготування виноградного варення використовуйте порошок ванілі або стручок. Також можна взяти ванільний цукор, у рецепті його знадобиться 10 г.

Дуже добре таке варення поєднується з тостами, оладками, а також смакує, як топінг.

Вам знадобиться

  • 400 г винограду
  • 3 г ванілі (або половина стручка ванілі)
  • 200 г цукру
  • 1 л води (для швидкого приготування достатньо 0,5 л

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 400 г винограду, добре промийте та відокремте ягоди від стебла. Викладіть їх просушити на кухонному або паперовому рушнику. При необхідності очистіть виноград від кісточок.

Складіть ягоди винограду у каструлю. Якщо готуватимете варення за класичним рецептом, тоді додайте у виноград 1 літр води. У разі, коли вибрали швидкий варіант, вам знадобиться півлітра. Далі в ємність насипте 200 г цукру та 3 г ванілі.

Доведіть суміш до кипіння та варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин. У прискореному варіанті цього буде достатньо. Якщо ви готуєте за класичним рецептом, то дайте можливість варенню постояти 12 годин та повторіть процедуру ще двічі щоразу з перервою о 12 годині.

Помийте банки й підготуйте кришки, простерилізуйте їх зручним для вас способом. Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках, герметично закрийте кришками і поставте в холодне темне місце для зберігання.

Смачного!

Варення з винограду на зиму за 30 хвилин: Клопотенко дав рецепт ласощівВарення із винограду від Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко представив смачний рецепт віджики на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь