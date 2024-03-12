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Вареники українські, а млинці - російські? Ось що насправді готували наші предки на Масницю

Вівторок 12 березня 2024 20:23
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Вареники українські, а млинці - російські? Ось що насправді готували наші предки на Масницю Що на Масницю насправді готували українці в давнину (фото: Уніан)
Автор: Василина Копитко

За тиждень до Великодного посту розпочинається Масниця. Найчастіше у цей період готують млинці із різноманітними начинками. Втім, нерідко можна зустріти інформацію про те, що млинці - це традиція росіян, а от українці здавна готували вареники. Тож чи дійсно це так?

Про те, що насправді готували на Масницю наші предки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дослідниці української гастрономії Олени Брайченко на сторінці проекту "Їжа Культура" в Instagram.

Що треба знати про Масницю

"Останніми роками чим ближче наближаємося до традиційних свят, тим активніше звучать категоричні вигуки "Це не наше" у соцмережах та ЗМІ. У часи війни немає нічого дивного в бажанні відмежуватися від російської культури на всіх рівнях. Але не поспішайте соромитись млинців", - говорить Брайченко.

Вона додає, що у народі це свято має різні назви - Масляна, Масниця, Сирниця, Пущення, Запусти, Сирний тиждень, Сиропуст, Кривий тиждень.

"Це останній тиждень перед Великим постом. У цей час люди вже відмовлялися від м’яса, натомість наїдались різноманітних страв з набілу - молочних продуктів. Хоча первинно йшлося не так про підготовку до посту, як про відзначення межі між зимою, коли природа символічно помирала, й весною, коли вона перероджувалася й давала нове життя", - каже дослідниця.

Протягом тижня на Масницю багато святкували, танцювали та влаштовували забави. Це своєрідний карнавальний період, який розмежовує різні періоди й покликаний сприяти врожаям, відігнати всі погані сили, аби весна сприяла початку сільськогосподарських робіт, худоба була здоровою та плідною.

Що насправді готували на Масницю

"Чимало джерел вказують, що в українських регіонах дійсно переважали вареники з сиром, які обов'язково подавали зі сметаною та перемащували маслом. Й казали "Вареники-хваленики всі хвалять, а не всі їдять", - розповідає дослідниця.

Крім вареників готували й інші страви:

  • бабка з локшиною
  • ряжанка й калатуша - юшка з грибів і риби
  • вареники із солоним сиром і картоплею
  • пампушки й пироги з сиром
  • пухкі пшеничні, гречані чи пшоняні млинці

"На Донеччині готували фальшиві вареники. На них ворожили на майбутнє, або просто жартували над гостями: замість начинки у вареник клали землю, попіл, сою, монети, сіль або цукор", - каже науковиця.

Чи готували українці млинці

"Так, українці пекли млинці, але це були переважно пухкі гречано-пшеничні, пшеничні, пшоняні млинці, які подавали до калатуші чи спареного молока", - пояснює Брайченко.

З ХІХ століття у панських маєтках напікали й тонких млинців - налисників, які змащували сиром, закручували у трубочки, заливали сметаною та запікали.

Інші характерні страви цього свята:

  • молочні каші
  • запечені вареники з сиром
  • вареники із солоним сиром, сиром та картоплею
  • молочний кисіль
  • бабка із локшини та яєць
  • яєшня
  • млинці змащені маслом
  • ряжанка
  • грудки печеного у маслі сиру
  • пухкі пироги із сиром

Раніше ми писали про те, яких традицій варто дотримуватись на Масницю.

Читайте також про те, які важливі церковні свята відзначатимемо у березні за новим календарем.

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