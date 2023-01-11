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Вампірський погляд і яскраві губи: головні тренди макіяжу 2023 (фото)

Як фарбуватися у 2023 році (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Новий рік - нові тренди у всьому, і макіяж не став винятком! Б'юті-експерти затвердили кілька тенденцій, які точно триматимуть планку у 2023 році. Дотримуючись цих новоспечених трендів, ви точно будете на висоті.

Що з'явилося у світі косметики у 2023 році - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Вампірський погляд

Це не новий для світу моди тренд, оскільки він утримує лідерські позиції ще з минулої осені. Цьогоріч його актуальність посилив інтерес до серіалу "Венздей".

Обирайте темні та готичні відтінки: сливовий, бордовий і рум'яний нуар для губ, а для очей - димчасті кольори. Особливо гармонійно буде, якщо ваша шкіра блідого кольору.

Фото: instagram.com/allanface

Темні очі

У продовження теми вампірського образу в моду знову повертається темний макіяж очей. Розтушовані стрілки, м'які й темні тіні - це ідеальний образ для очей у 2023 році. Візажисти також радять звернути увагу на класичний і безпрограшний смокі айс.

Фото: instagram.com/allanface

Увага на щічки

Це також досить популярний тренд, який і досі в попиті. Якщо темний макіяж вам не вподоби, і ви тяжієте до чогось більш натурального, зверніть увагу на яскраві рум'яна. Наносьте їх або як контур, або в С-подібній формі - від скронь до високої точки вилиці або на яблука щоки та перенісся.

Фото: instagram.com/allanface

Губи грають головну роль

Попередні роки популярними були нюдові та персикові відтінки губ, проте у 2023 році все змінилося. На чолі стоять яскраві відтінки, які буде видно здалеку.

Обирайте будь-який відповідний колір і сміливо поєднуйте з рештою макіяжу, гармонізуючи його з густотою вій.

Фото: instagram.com/allanface

Раніше ми розповідали, який манікюр є найбільш трендовим у 2023 році.

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