"Вампір" летить, щоб посадку всю спалить": українські воїни записали мотивуючу пісню

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал бійців.

Повідомляється, що трек From Dusk Till Dawn - "Вампір" був створений військовими у новорічну ніч прямо на позиції.

У відео демонструється, як бійці ЗСУ за допомогою ударного дрона "Вампір" знищують позиції російських окупантів. Саме на честь цього дрона і був написаний трек.

"Ярослав Бєлов, Владислав Мордвінцев та Святослав Довгасенко обрали для свого колективу назву "From Dusk Till Dawn" - "Від заходу до світанку". У цьому словосполученні поєднано багато сенсів: тут і алюзія на однойменний фільм з тематикою вампірів та нечисті, яку мають подолати головні герої стрічки, і пряме посилання на роботу самих хлопців, адже екіпаж важкого бомбера "Vampire" здебільшого працює саме уночі", - йдеться у повідомленні.

Задонатити на потреби РУБпАК "Фенікс" можна за посиланням.

Що відомо про РУБпАК "Фенікс"

"Фенікс" - перша комендатура РУбПАК, яка влітку 2024 року була сформована в складі Державної прикордонної служби України. Її основу склали бійці та командири, які мали практичний досвід застосування БпЛА, під керівництвом професійного та розважливого офіцера, який користується повагою у підлеглих та керівництва - Героя України Дмитра Олексюка.

Його бійці та дрони допомагають виявити та знищити чимало військових цілей окупантів, в тому числі зупиняють масштабні штурми, в яких ворог застосовував піхоту, танки та БМП.