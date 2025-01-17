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"Вампір" летить, щоб посадку всю спалить": українські воїни записали мотивуючу пісню

П'ятниця 17 січня 2025 20:30
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"Вампір" летить, щоб посадку всю спалить": українські воїни записали мотивуючу пісню Воїни ЗСУ показали відео на пісню "Вампір" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Прикордонна комендатура швидкого реагування РУБпАК "Фенікс" з Гвардії наступу "Помста" представила кліп на пісню "Вампір".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал бійців.

Повідомляється, що трек From Dusk Till Dawn - "Вампір" був створений військовими у новорічну ніч прямо на позиції.

У відео демонструється, як бійці ЗСУ за допомогою ударного дрона "Вампір" знищують позиції російських окупантів. Саме на честь цього дрона і був написаний трек.

"Ярослав Бєлов, Владислав Мордвінцев та Святослав Довгасенко обрали для свого колективу назву "From Dusk Till Dawn" - "Від заходу до світанку". У цьому словосполученні поєднано багато сенсів: тут і алюзія на однойменний фільм з тематикою вампірів та нечисті, яку мають подолати головні герої стрічки, і пряме посилання на роботу самих хлопців, адже екіпаж важкого бомбера "Vampire" здебільшого працює саме уночі", - йдеться у повідомленні.

Задонатити на потреби РУБпАК "Фенікс" можна за посиланням.

Що відомо про РУБпАК "Фенікс"

"Фенікс" - перша комендатура РУбПАК, яка влітку 2024 року була сформована в складі Державної прикордонної служби України. Її основу склали бійці та командири, які мали практичний досвід застосування БпЛА, під керівництвом професійного та розважливого офіцера, який користується повагою у підлеглих та керівництва - Героя України Дмитра Олексюка.

Його бійці та дрони допомагають виявити та знищити чимало військових цілей окупантів, в тому числі зупиняють масштабні штурми, в яких ворог застосовував піхоту, танки та БМП.

До слова, раніше актор-військовий пояснив, чому служить не на фронті та знімається в кіно.

Також дружина Решетніка описала зустріч з росіянами на відпочинку.

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