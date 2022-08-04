"Валуев нервно ворочается в гробу": историк из Киева рассказал о "притеснениях" русского языка в Украине

Так, Машкевич в своих умозаключениях провел параллели с Валуевским циркуляром 1863 года, когда министр внутренних дел Российской империи приказывал остановить издание значительной части книг, написанных на украинском.

Отметим, что этот документ считается одним из ярких проявлений шовинистической политики российского самодержавия, направленной на усиление национального, духовного и политического угнетения украинского народа. Одну из печально известных фраз Валуевского циркуляра - "не было, нет и быть не может" - считают красноречивым маркером.

И вот доктор исторических наук Машкевич сейчас внезапно усмотрел притеснения в Украине в духе "валуевских" по отношению к русскому языку. В частности, он стал рассказывать, что в нынешнее время в Украине запрещают на русском языке: образование, экскурсии, фильмы, спектакли, прессу, научные статьи, сервис и прочее.

"Петр Александрович Валуев на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге нервно ворочается в гробу и дрожащим голосом вопрошает: "А что, так можно было?"" - пишет краевед и историк.

При этом Машкевич в своей публикации почему-то ничего не упомянул о российской масштабной военной агрессии против Украины, об отрицании Москвой всего украинского в принципе и насильственных попытках насаждений так называемого "русского мира". Об этом и другом автору поста напомнили пользователи сети в возмущенных комментариях.

Сам же Машкевич также включался в дискуссии, отвечая на критику, и "банил" некоторых оппонентов.

Фото: скрин комментариев facebook.com/stefan.mashkevich