Валерій Маркус сказав про одруження і розбив тисячі сердець українок

Український військовий, письменник та блогер Валерій Маркус покорив серця усіх українок. Однак, секс-символ української армії заявив, що одружується.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram .

Маркус опублікував фото, на якому він на руках тримає кота.

"Одружуюсь", - підписав фото військовий.

Валерій Маркус заявив, що одружується (instagram.com/valerii_markus)

Насправді ж, про обраницю знаменитого військового нічого не відомо. Можливо, він просто пожартував.

Додамо, що допис військового зібрав буде багато лайків та коментарів.

Валерій Маркус заявив, що одружується (скриншот)

Як відреагували українки

Новина Маркуса дуже шокувала українок. Під фото вони писали, що радіють за нього, але не щиро. Також радять йому ще подумати над своїм рішенням.

Відписуюсь;

Падав безжалісно град, била блискавиця. Маркус сьогодні сказав, що хоче одружиться;

Ранок починався так добре. Радію, але не щиро;

Ну нічого, будемо жити втрьох;

Одним постом зруйнував надії жінок;

Дівчатка напевно вже в монастир пішли;

Дівчата, розходимось;

Що зробити, щоб зайняти її місце?;

Це якась "спецоперація" по вбивству жіночих сердець;

Жорстоко ти з дівчатами;

Думаю претенденток ще є багато, не спіши.

Зазначимо, що народився автор знаменитої книги" Сліди на дорозі" у Миколаївській області.

У 2014 році Маркус потрапив на фронт, воював під Слов'янськом. Через два роки на передовій у Валерія закінчився контракт, але він прийняв рішення продовжити боротьбу з окупантами.

Зараз він знову в ЗСУ. Його фізична форма і бойовий дух - предмет захоплення багатьох українок.

Валерій Маркус (instagram.com/valerii_markus)