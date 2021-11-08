Врача Дубровского обвинили в агитации против вакцин "ради обогащения лабораторий своего отца"

Известный врач-инфекционист Евгений Дубровский, который недавно был уволен из Киевской клинической больницы №4, попал в скандал. Его обвиняют в пропаганде антивакцинаторства с целью "обогащения лабораторий своего отца".

Об этом заявил глава "Ради з урбаністики Києва", эксперт по медицинской реформе и медиаграмотности Виталий Селик на своей странице в Facebook .

Дубровский рассказывает об опасностях вакцин?

По словам Селика, врач-инфекционист в своих эфирах "бросает в воздух медицинские термины, которые звучат серьезно для простого человека и совершенно нелогично для студента первого курса Университета Богомольца".

Скриншот (facebook.com/selykv)

Но интересно другое. Селик обращает внимание, что при этом Дубровский "предлагает чаще делать тесты на COVID и жить без вакцинации".

"Объяснение его высказываниям простое. Чисто коммерческий интерес", - утверждает активист.

Дело в том, что Дубровский у себя на странице в соцсети пишет, что работает врачом в медицинской лаборатории "ДНК-Лаборатория".

Скриншот (facebook.com/DubrovskyiIevgen)

Но "по странному стечению обстоятельств", учредителями и владельцами ООО "ДНК-лаборатория" являются родители врача - Игорь Дубровский (75%) и Тамара Дубровская (25%). "Солидная компания", которая имеет крупные контракты с государственными предприятиями, была основана еще в 2001 году.

Лаборатория "хорошо поднялась" во времена пандемии. По данным Сlarity Project, в 2020 году чистая прибыль ООО составила более 10 млн грн, что в 20 раз больше, чем в 2019-ом.

Скриншот (clarity-project.info)

"В начале этого года мне посоветовали делать тест в этой лаборатории. Там хорошие цены, результат ПЦР-теста делают за один рабочий день и сеть имеет четыре отделения по Киеву. Удобно", - пишет Селик.

"Первое, что меня насторожило - медсестра легко помазала палочкой-тестом в ноздри и не лезла глубже, как это мне делали раньше. И второе - когда вечером забирал отрицательный результат, врач переспрашивала, не надо ли сделать дату на пару дней вперед, чтобы не было проблем в путешествии", - рассказал активист.

За пару недель, 18 марта, появилась новость, что полиция в Киеве разоблачила сотрудников частной лаборатории на продаже справок с нужным результатом теста на COVID-19.

"Просмотрев сообщение, я с ужасом заметил, что мой негативный сертификат имел точно такой дизайн, как на фото полиции. Позже в СМИ подтвердили, что это именно "ДНК-Лаборатория", - говорит Селик.

Скриншот (facebook.com/selykv)

"Только представьте, сколько больных людей с негативными результатами этой лаборатории разъехались разносить болезнь по Киеву, Украине и другим странам", - задает риторический вопрос Виталий.

Но после этого случая никто не понес уголовной ответственности (обвинили только одного врача и медсестер), все лаборатории работают.

"А владелец, конечно, не знал, что в нескольких отделениях его лаборатории делают поддельные анализы и предлагают вписывать в сертификат с результатом любую дату. И, судя по профилю, в "ДНК-Лаборатории" до сих пор работает врач Дубровский - знаменитый агитатор отказов от вакцинации. А по факту - наиболее заинтересован в продолжении пандемии. Потому что так можно будет сделать больше платных тестов в семейной лаборатории", - резюмировал Селик.

В чем проявляется антивакцинаторская пропаганда Дубровского?

Заметим, что несколько дней назад кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив, более известный как MED GOblin, разобрал в своем видео высказывания Дубровского, которые схожи с позицией многих антиваксов.

"Я до последнего стараюсь не переходить на личности. В истории с COVID мне это удается плохо, признаюсь. Просто наглость и объемы бреда, которые выливаются в мозги гражданам, превосходят любые ожидания... Сегодня настал момент, когда я не могу обойти вниманием одного из главных деятелей антивакцинаторского движения - врача Дубровского. Нет, он не выступает за "взвешенный подход" к вакцинации, как заявляет. Он откровенно врет. И чем дальше, тем больше его несет", - прокомментировал MED GOblin.

Поэтому Семьянкив, ссылаясь на авторитетные научные источники, развеял в своем видео "33 лжи Дубровского", которые он озвучил, общаясь с... блогершой и экс-возлюбленной скандального Kyivstoner'а Лилией Багировой.

К слову, в этом видео Дубровский озвучил несколько тезисов, которые противоречат доказанным мировыми учеными фактам. Среди них можно выделить такие фейки и манипуляции:

беременные болеют коронавирусом легко (на самом деле беременные женщины имеют более высокие риски тяжелого течения COVID и чаще попадают в больницы, говорится в исследовании MFMER)

вакцина экспериментальная, она не прошла всех этапов исследования (в действительности же авторизованные к использованию вакцины прошли все этапы исследований, в чем можно убедиться на сайте McGill Covid-19 Vaccine Tracker Team)

"людям, жалко 300-400 гривен на анализ, который покажет, что они болели?” (призыв вместо бесплатной вакцинации делать анализы в частных лабораториях)

для одних людей вакцинация безопасна, для других несет риск, для третьих точно опасна (никакой конкретики)

"если я переболел, меня никакой штамм уже не может заразить, это доказано" (на самом деле доказано совсем другое, а в развитых странах граждан просят помнить, что переболев они не получают пожизненную броню от COVID, пишет The Lancet)



Не всем нравятся "наезды" на Дубровского

Интересно, что многие люди, несмотря на убедительные факты, считают информацию о антиваксерской позиции популярного врача-инфекциониста клеветой.

Мы собрали несколько высказываний от фанатов Дубровского, которые активно комментируют пост Виталия Селика: