Вакцинация детей от коронавируса: в Минздраве рассказали, когда это необходимо

В Украине массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков нет. Однако, бывают случаи, когда ребенка необходимо привить от коронавируса по показаниям здоровья или есть объективные причины.

В Центре общественного здоровья рассказали, в каких случаях вакцину может получить подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом говорится в публикации на Facebook.

Дети от 12 до 17 лет могут получить прививку исключительно только одним препаратом - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

В каких случаях можно прививать детей от 12 лет:

Если у ребенка есть риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний, в частности – онкопатологии, и нет противопоказаний к вакцинации.

Если ребенок переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации.

Если ребенок выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для прохождения обучения необходим документ о вакцинации.

Ребенок является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации.

Ребенок приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer.