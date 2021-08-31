Вакцинація дітей від коронавірусу: у МОЗ розповіли, коли це необхідно
В Україні масової вакцинації від COVID-19 дітей та підлітків немає. Однак, бувають випадки, коли дитину необхідно прищепити від коронавірусу через показання здоров'я або є об'єктивні причини.
У Центрі громадського здоров'я розповіли, в яких випадках вакцину може отримати підліток у віці від 12 до 17 років. Про це йдеться в публікації на Facebook.
Діти від 12 до 17 років можуть отримати щеплення виключно тільки одним препаратом - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
В яких випадках можна прищеплювати дітей від 12 років:
Якщо у дитини є ризик тяжкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні захворювання, зокрема - онкопатології, і немає протипоказань до вакцинації.
Якщо дитина переїжджає жити в країну, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію.
Якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для проходження навчання необхідний документ про вакцинацію.
Дитина є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію.
Дитина приїхала з іншої країни, де вже отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні поки не планують масово вакцинувати дітей від коронавірусу.
А також повідомляли про те, що лікар розповіла, чи можуть в Україні ввести вакцинацію для всіх дітей.