Вакарчук спел вместе с трехлетним Лео из Ирпеня на концерте в метро: трогательное видео

Леон из Ирпеня

Видео с маленьким белокурым мальчишкой, который затягивает "Ой, у лузі червона калина" видели практически все. Родители мальчика говорят, что песню Лео выучил очень быстро и напевал ее практически везде. Родным мальчика оставалось только включать камеру, чтобы сохранить эти видео в семейном архиве.

Как рассказали журналисты ТСН, Лео всего 3,5 годика. И он собственными глазами увидел, что такое война. При чем дважды. 24 февраля семья проснулась в Ирпене от взрывов.

Город нещадно обстреливали, и семья Бушей приняла решение эвакуироваться в Васильков. Но горячо стало и там.

"Пролетали истребители очень низко. Мы увидели из окна, как что-то горит. Наверное, кусок какой пылающий пролетел. Неизвестно, что это было. Мы побыли на даче 2 дня. К нам приехали друзья, на авто. И благодаря этому мы смогли поехать подальше куда-то, просто подальше", - рассказали родные Лео.

И они уехали на запад страны, так как хотели уберечь самое важное – своих детей. Уже там они увидели фото из Ирпеня – на нем были разбиты окна в их доме.

Сейчас семья остановилась в Хмельницкой области, и местные жители взяли семью с маленьким Лео под свою опеку. К Лео в гости даже приехали местные полицейские – привезли сладости и поблагодарили за песни, которые поднимают боевой дух.

Как Лео выступил на концерте с Вакарчуком

Леон поет не только "Ой, у лузі червона калина", но и другие важные украинские песни. Одна из них – "Не твоя війна" группы Океан Ельзи.

Во время благотворительного концерта на станции метро "Золотые ворота" в Киеве, малыш Лео присоединился к выступлению дистанционно.

Сначала запустили видео, где Лео в вышитой рубашке поет первый куплет песни, а потом Святослав Вакарчук подхватил слова Лео и начал петь. И во время песни на экране показывали фотографии детей, которые пострадали от российской агрессии против Украины.

Сколько удалось собрать во время концерта

Как рассказал Святослав Вакарчук в эфире единого телемарафона, во время благотворительного концерта удалось собрать более 8 млн гривен.

"Мы собрали эти деньги. Тут даже не столько важна сумма, хотя сумма очень существенная. Я надеюсь, что это очень поможет. Важно – сколько человек присоединилось. То есть, были люди, которые давали даже по пять гривен. Я был доволен как художник, я был тронут как человек, и для меня была гордость как для гражданина", - рассказал Вакарчук.

Все средства были собраны на счет благотворительного фонда "Твоя опора" и будут направлены для помощи детям, которые пострадали от войны России против Украины.