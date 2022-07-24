ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакарчук прокомментировал лишение гражданства Корбана

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 19:16
Вакарчук прокомментировал лишение гражданства Корбана Фото: Святослав Вакарчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал лишение гражданства главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Об этом Вакарчук сообщил в комментарии НВ.

"Я не буду давать оценку указу президента, тем более тому, которого я не видел. Обсуждать большинство людей из списка указа, который ширится соцсетями, тоже нет желания. Но одно скажу: 1 марта 2022 года я впервые после полномасштабного вторжения России был в Днепре и лично видел там команду теробороны города и области во главе с Геннадием Корбаном. Эта команда 24/7 работала, работала самоотверженно, решительно, профессионально и слаженно. Я бы даже сказал, что от Днепра уже тогда веяло уверенностью. С тех пор я был в Днепре много раз и это чувство уверенности не исчезало ни разу", - сказал Вакарчук.

Напомним, 22 июля стало известно, что Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Корбан Святослав Вакарчук
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь