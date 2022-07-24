Вакарчук прокомментировал лишение гражданства Корбана

Об этом Вакарчук сообщил в комментарии НВ .

"Я не буду давать оценку указу президента, тем более тому, которого я не видел. Обсуждать большинство людей из списка указа, который ширится соцсетями, тоже нет желания. Но одно скажу: 1 марта 2022 года я впервые после полномасштабного вторжения России был в Днепре и лично видел там команду теробороны города и области во главе с Геннадием Корбаном. Эта команда 24/7 работала, работала самоотверженно, решительно, профессионально и слаженно. Я бы даже сказал, что от Днепра уже тогда веяло уверенностью. С тех пор я был в Днепре много раз и это чувство уверенности не исчезало ни разу", - сказал Вакарчук.

Напомним, 22 июля стало известно, что Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

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