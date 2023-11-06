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Вагітна українська ТБ-зірка сказала, де народжуватиме первістка

Саша Литвин розповіла, де буде народжувати первістка (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
Автор: Юлія Любченко

Модель та фіналістка талант-шоу "Топ-модель по-українськи" Саша Литвин чекає на свою першу дитину, про це дівчина повідомила у своєму блозі в Instagram.

А про те, де українська модель планує народжувати свого першого малюка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Саші.

Саша Литвин повідомила про вагітність 

Вперше про свою вагітність модель повідомила лише зараз, перебуваючи вже на 6-му місяці. За словами Саші, вона довго не могла зізнатися в цьому публічно. 

"Пост про вагітність я відклала рази 4, мабуть. А потім взагалі кажу "може давай народимо і вже потім всім розкажемо"? Ви не уявляєте, як я хвилювалась. Хоча варто було б почати з моменту, як ми цього чекали. Тому хоч тимчасово, але я оголошую свій блог вагітним", - оголосила Литвин. 

Також дівчина зізналась, що вона вже набрала +10 кілограмів і почуває себе дуже великою. Адже до вагітності вона 5 років регулярно займалась йогою і мала ідеальну фігуру. 

 

Олександра Литвин розповіла, де планує народжувати первістка 

Звісно, після того, як  Саша оголосила про вагітність, вона одразу додала віконце для питань у stories, де підписники з інтересом розпочали питати модель про все, що їх цікавить. 

Таким чином майбутня мама зізналась, що народжувати вона буде точно не в Україні і не в державній клініці. 

"Народжувати малюка ми будемо в Америці. Тут всі клініки приймають страховку. Питання лише в тому, яка вона і який рівень комфорту може покрити. Звісно, є і такі, що можуть покрити пологи й за 50 тисяч доларів", - розповідає Литвин.

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Не секрет, що останній рік Саша зі своїм обранцем Тимуром знаходяться в Америці, але жити в цій країні довго вони не планують.

Також дівчина показала, як виглядає її животик на 6-му мсяці вагітності і зазначила, що її живіт дуже швидко росте. 

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Раніше ми розповідали про те, що зірка серіалу "Сутінки" Роберт Паттінсон стане батьком.

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