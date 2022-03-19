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"В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили": Зеленська написала емоційний лист

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Субота 19 березня 2022 19:30
"В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили": Зеленська написала емоційний лист Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков з проханням стати посередником в організації гуманітарних коридорів і сприяти в допомозі українцям, які втікають від війни.

Текст відвертого і емоційного листа з'явився на сайті президента України ввечері 19 березня.

У листі Зеленська нагадала священикам усього світу, що в Україні сьогодні вже понад 100 загиблих дітей.

"Розстріляні на блокпостах разом із батьками, посічені уламками снарядів на рідних подвір’ях, завалені уламками власних будинків, змучені через недоїдання, зневоднення та відсутність медичної допомоги. Вони лежать у тимчасових похованнях на своїх подвір’ях і в братських могилах. Ви маєте знати, що в Україні за ці три тижні з’явилися братські могили", - йдеться у листі першої леді до виконувача обов’язків генерального секретаря Всесвітньої ради церков Іоана Сауки.

Дружина Володимира Зеленського зізнається, що "навіть рука не піднімається писати такі слова у ХХI столітті, а очі, певно, відмовляються читати".

Також вона додала, що тисячі українців шукають родичів, які не виходять на зв'язок з Маріуполя, Сум, Охтирки, Харкова, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Ізюма, Волновахи. І ця невідомість - найстрашніша.

З огляду на те, що російські окупанти регулярно зривають спроби української сторони влаштувати "дороги життя", Зеленська закликає Всесвітню раду церков з її колосальним авторитетом стати посередником в організації справжніх гуманітарних коридорів, а також "вплинути на організації, від яких це залежить, щоб вони також стали до роботи, а не спостерігали осторонь!"

Текст листа Зеленської до Всесвітньої ради церков

&quot;В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили&quot;: Зеленська написала емоційний лист

&quot;В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили&quot;: Зеленська написала емоційний лист

&quot;В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили&quot;: Зеленська написала емоційний лист

&quot;В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили&quot;: Зеленська написала емоційний лист

&quot;В Україні за ці два тижні з’явилися братні могили&quot;: Зеленська написала емоційний лист

Нагадаємо, днями у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів.

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Олена Зеленська
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