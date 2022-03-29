"В какой мы жо*е оказались": россияне молят украинских блогеров о "помощи"
После введенных в РФ санкций некоторые россияне начинают прозревать, и уже признают, что отлично чувствуют их последствия на экономике. Уже все слои населения страны-агрессора ощущают на себе последствия вторжения России в Украину.
Так, в сети опубликовали переписку россиянина с одной из известных медийных личностей в Украине (имя ее не называют).
В онлайн-общении россиянин просит о помощи женщину, мол, нужно рассказать, что на самом деле происходит в РФ.
"Я знаю, что в Украине сейчас тяжело и плохо, но и мы практически тоже умираем. У нас тупо нет валюты, еды в магазинах все меньше, тупо всех увольняют. Очень хотел бы, чтобы ты рассказала об этом, мир должен знать, что с нами происходит", - пишет россиянин.
На это украинка в стебной манере ему отвечает, что не верит ему, ведь Песков говорит, что все хорошо и за сахар никто не дерется.
Также москвич просит не писать украинку "на России", ведь это неправильно.
"Просто я не могу объяснять, в какой жо*е мы оказались", - резюмирует он.
Ниже приводим всю переписку.
Скриншот (facebook.com/tetyana.drobot.1)
Как мы ранее писали, российский пленный поразился бреду, который вещает его мать.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!