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"В их глазах и душах ясность": Залужный показал лица героев, на которых держится Украина

Героев ВСУ показали на снимках (facebook.com/arsen.fedosenko)
Автор: Людмила Жукова

Украина уже 79 сутки продолжает бороться с вторжением оккупантов на нашу землю. Атаку врага со смелостью отбивают украинские военные. В их глазах и душах - смелость и отвага.

Портреты наших защитников показал у себя на странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Портреты с нуля. Эти позиции приняли на себя все удары, кроме разве что ядерного. В глазах и душах – абсолютная ясность. Готовность ко всему. Ради нас. Ради Победы", - подписал он снимки.

Автор фотографий - Арсен Федосенко.

Эти воины защищают Украину от врага (фото: facebook.com/arsen.fedosenko)

Отметим, что за 12 мая потери врага составили:

  • личного состава - до 180;
  • танки - 6;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • МТЛБ - 2;
  • САУ - 3;
  • РСЗО - 1;
  • минометные расчеты - 4;
  • АТТ - 3.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ на востоке Украины за прошлые сутки уничтожили 180 российских оккупантов и их технику.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" показали видео, как выбивают врага с позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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Вооруженные силы Украины