"В их глазах и душах ясность": Залужный показал лица героев, на которых держится Украина

Украина уже 79 сутки продолжает бороться с вторжением оккупантов на нашу землю. Атаку врага со смелостью отбивают украинские военные. В их глазах и душах - смелость и отвага.
Портреты наших защитников показал у себя на странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Портреты с нуля. Эти позиции приняли на себя все удары, кроме разве что ядерного. В глазах и душах – абсолютная ясность. Готовность ко всему. Ради нас. Ради Победы", - подписал он снимки.
Автор фотографий - Арсен Федосенко.
Отметим, что за 12 мая потери врага составили:
Ранее сообщалось, что военные ВСУ на востоке Украины за прошлые сутки уничтожили 180 российских оккупантов и их технику.
Также мы писали, что бойцы полка "Азов" показали видео, как выбивают врага с позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.