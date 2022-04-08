Как ужиться в одном помещении с большим количеством людей: установите простые правила

В непростое время комфорт и личное пространство, к сожалению, уходит на второй план. А на первом – выживание, крыша над головой и безопасность. Есть простые правила, которые помогут ужиться в любой компании и в любом пространстве и сделают пребывание комфортным даже в доме-рукавичке.

Забота

Постарайтесь облегчить жизнь других людей. Забота о других, мысли о других – о детях, пожилых людях, более слабых – забирают лишнюю тревогу, раздражение, делают нас более организованными и деятельными.

Когда каждый старается сделать что-нибудь для тех, кто находится рядом – это делает невозможным любые конфликты и недоразумения.

Режим жизни

Старайтесь создать режим, который бы устроил каждого. Хорошо, когда все живут по совместно урегулированному расписанию в унисон друг с другом.

Личное пространство

Важно, чтобы каждый житель имел свое, хотя бы небольшое пространство: отдельную комнату, отдельную кровать, отдельный уголок.

Это место, где при необходимости можно побыть хотя бы в условном одиночестве, когда есть ощущение "не слышу, не вижу, не разговариваю". В такие моменты человека нужно оставить в покое.

Делать то, что умеешь лучше всего

Когда каждый предлагает соседям свои услуги, умения и таланты, делает то, в чем он самый лучший. Кто-то готовит еду на всех, кто-то убирает в доме, кто-то занимается закупкой продуктов, кто-то присматривает за детьми и их развлекает.

Прощаем друг другу недостатки

Все мы неидеальны, у каждого есть недостатки. Прощаем их, смотрим на них сквозь пальцы, не замечаем, не критикуем.

Не слышим и не видим слабостей и негативных черт. Вместо этого замечаем все хорошее, что есть у людей рядом, подчеркиваем это хорошее и хвалим друг друга.