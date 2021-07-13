В Ужгороді школяр впав з перил набережної: дитину спочатку паралізувало (відео)

В Ужгороді під час прогулянки містом група школярів з дитячого табору разом з вчителем зупинилися на Київській набережній. Один хлопчик виліз на поручні, але не втримався і впав на спину.

Про це повідомляє Закарпатське телебачення .

Так, вчителька переконувала 9-річногно хлопця злізти. Однак, він проігнорував зауваження й дістав телефон та почав знімати на відео, як учитель сердиться.

В якийсь момент школяр не втримався і впав спиною вниз, просто на каміння. Після падіння школяр не міг рухатися й нічого не відчував нижче плечей.

Як пише "Суспільне", швидка доїхала за 8 хвилин. У хлопчика поверхневий забій кульшового суглоба (тазостегновий суглоб). Дитину доставили до міської лікарні для подальшого обстеження.

За словами травматолога Ужгородської міської лікарні Володимира Ландовського, що дитину супроводжували два вихователі. Школяра оглянули травматолог та дитячий хірург.

Також він додав, що хлопцю зробили рентген-обстеження, аналізи. Ніяких загроз, які потребували госпіталізації чи оперативного втручання лікарі не виявили. Дитину обстежили, дали рекомендації та відпустили додому,

Речниця Головного управління Нацполіції Закарпаття Ганна Дан додала, що до поліції за цим фактом ніхто не звертався.