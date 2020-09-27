В Ужгороде ребенка укусил редкий ядовитый паук: прятался в малине

В Ужгороде паук Аргиопа тигровая укусил ребенка (фото: flickr.com)

Аргиопа тигровая или Брюнниха имеет также другое название - паук-оса

В Ужгороде ребенка укусил ядовитый паук Аргиопа тигровая (Аргиопа Брюнниха), который считается достаточно опасным и очень редким для Закарпатья.

Отцу ребенка пришлось вызывать медиков. Врач сделал укол, и спустя сутки состояние маленького пациента стало улучшаться. Об этом передает местное издание Pershij.com.ua.

Паук прятался в малине, и ребенок случайно положил его в рот вместе с ягодой, которую срывал. Тут же он почувствовал жгучий укус паука на губе.

Через некоторое время губа ребенка сильно распухла и болела. Мучения прекратились только после помощи медиков.

Паук Аргиопа тигровая, или Брюнниха (Argiope bruennichi - вид назван в честь датского зоолога Мортена Брюнниха) также получил прозвища паук-оса из-за своего характерного полосатого желто-черно-белого брюшка. Они питаются мелкими прямокрылыми и другими насекомыми. Кстати, самки Аргиопы Брюннихи являются каннибалами - они поедают самцов после спаривания.

Для человека яд этих пауков не смертельный, но может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья.

Длина тела Брюннихи составляет до 1,5 см. Аргиопы тигровые предпочитают луга, обочины дорог, лесные опушки и прочие открытые солнечные участки, тяготеют к ксерофильной растительности, селятся на кустарниках и травянистых растениях.

В Украине пауки-осы распространены в большинстве регионов, однако в горной местности их можно встретить очень редко.

Ранее сообщалось, что в Украине на популярном курорте туристку укусил смертельно опасный паук - 32-летнюю женщину после нападения каракурта ("черной вдовы") госпитализировали.

Напомним также, недавно под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея, после чего 13-летнего мальчика госпитализировали в клинику и чудом спасли.